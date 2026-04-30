中山高南下追撞驚魂！國道客運駕駛分心 連環追撞3車釀5人受傷送醫

國道1號南向桃園路段今晨發生連環追撞車禍，國道客運黃姓駕駛，疑似未注意車前狀況，追撞前方小客車後引發連鎖反應，總共造成1輛大客車3輛轎車受損、包含3名轎車駕駛及乘客5人輕傷送醫，事故一度造成車流回堵，肇事原因待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊今晨7時2分接獲通報，國道1號南向51.2公里桃園路段發生4部車碰撞事故，勤指中心隨即調派巡邏車，並聯絡交控中心與119派員趕往現場救援。

初步調查，67歲黃男當時駕駛載有24名乘客的國道客運，正準備從林口前往龍潭途中，行經該路段時，黃男疑似未注意車前動態，失控追撞前方由54歲蔡姓男子駕駛轎車，蔡男的車遭猛烈撞擊後噴向左側，與中線車道36歲王姓男子的轎車發生二次碰撞；而黃男的國道客運持續向前滑行，再度撞擊50歲李姓男子的轎車，導致現場一片狼藉。

事故造成蔡男及車上2名乘客，以及王男、李男等5人出現擦挫傷，分別由救護車緊急送往衛生福利部桃園醫院及敏盛醫院診治，所幸皆為輕傷，並無生命危險，經檢測，4名駕駛人的酒測值均為零，排除酒駕肇事。

國道警方提醒，行駛國道應嚴格遵守交通規則，隨時注意車前動態並保持安全距離，避免疲勞駕駛。若遇車流回堵，應主動開啟危險警示燈提醒後方車輛。此外，不論駕駛或乘客均應繫妥安全帶，以便在突發狀況中降低傷害。

因國道客運駕駛未注意車前狀況，遭追撞的轎車。圖／國道警方提供

國道客運黃姓駕駛今晨由林口南下，行經桃園路段疑因未注意車前狀況，追撞前車釀4車連環撞事故。圖／國道警方提供

因國道客運駕駛未注意車前狀況，遭追撞的轎車。圖／國道警方提供