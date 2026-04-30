影／女大生肇事先看車損？「是人命欸！我妹妹欸」女警母姊激動落淚：妳至少陪陪她

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心前天不幸發生車禍身亡，對於追撞鄭女的戴姓女大生，鄭女大姊今天受訪激動落淚說，「人命欸！是人命欸！我妹妹欸！」人都已經躺在那裡了，怎麼可以去看她的車子？鄭女母親則說，「妳至少陪陪她，卻讓她一個人躺在那裡。」

鄭女母親、大姊、二哥、雙胞胎弟弟與龍姓男友母親今天上午10時許在台南市立殯儀館接受媒體採訪，鄭女大姊表示這幾天媽媽的狀況真的很差，還有阿嬤，當天聽到消息的時候是快要昏倒，走路都要攙扶著；對於女大生的行為，「人都已經躺在那裡了，怎麼可以去看她的車子？」

鄭女姊姊憤怒泣訴「人命欸！是人命欸！我妹妹欸！」鄭女母親也悲傷流淚說「妳至少陪陪她，妳知道大體修復要幾天嗎？三至四天。大體，妳知道我們看了多心痛？心真的很痛！妳至少陪陪她，讓她一個人躺在那裡。」

鄭女龍姓男友母親也泣訴「妳一個行為，妳破壞了多少個家庭？兩個媽媽破碎的心。我們兩個家庭都缺一角了，都缺一角了！」，她的行為真的很差勁，很差勁！「我也只能講，當下到了殯儀館，她的父母連一句道歉的話，帶著女兒跟我們家長講一句道歉的話都沒有！太差勁、太過分了！」

龍母說「我想講，網路上有一些帶風向的人，也很差勁。你們不看影片嗎？我這個媳婦、我這個女兒，她是守規矩的！她有錯嗎？你們為什麼要亂帶風向呢？太過分了！」

鄭詠心二哥受訪表示，這幾天很謝謝記者大哥，還有網路上大家的調查跟提供一些影片；昨天有接到女大生爸爸的電話，今天早上也是她爸爸打電話來說，希望可以帶她來現場上個香，因為今天家人來得比較多，媽媽身體也比較不好，現在情緒也不太好，擔心會有太多的刺激。

鄭女二哥表示，另外，到目前為止，女大生本人都沒有親自致意、打電話或有什麼表示，都是透過爸爸，家屬覺得誠意不夠，今天暫時先未接受，請他們之後再找時間過來；.對於肇事者後續的究責，比如說刑民事的責任，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。

案件發生起因，路邊監視器拍下，前天清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車起步，紛紛停下要等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，20歲戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；監視器也拍下，戴女肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置。

鄭女二哥說，「我們當然一定是究責到底，絕對不會放過她」，一切就依照司法的程序走。記者袁志豪／攝影

第四分局昨天則在分局臉書粉絲專頁安平警好讚以「妳的笑容 我們會永遠記得」發文，並附上鄭女生前燦爛笑容的照片，迄今已湧入10.1萬網友按讚。圖／翻攝自安平警好讚

鄭女大姊今天受訪激動落淚痛批戴姓女大生（左二），「人命欸！是人命欸！我妹妹欸！」人都已經躺在那裡了，怎麼可以去看她的車子？記者袁志豪／攝影

鄭女大姊（右二）今天受訪激動落淚說，「人命欸！是人命欸！我妹妹欸！」人都已經躺在那裡了，怎麼可以去看她的車子？鄭女母親（中）說，「妳至少陪陪她，卻讓她一個人躺在那裡。」記者袁志豪／攝影