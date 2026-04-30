私接電線釀火 蘭嶼違章攤位延燒波及鄰店遭檢方起訴

台東地檢署偵辦蘭嶼一起火災案件，認定賴姓男子於違章攤位私接電源且未妥善維護，導致電線短路引發火警，火勢並延燒至周邊店家，近日依失火致生公共危險罪將賴男提起公訴。

起訴書指出，賴男於2016年間在蘭嶼鄉設置一處攤位，並自附近特產店私接電源供使用，後於2022年間改接未加裝保護套管電線。該攤位由餐車、木板與帆布搭建，內部並堆放紙箱、乾糧及酒類等易燃物品。

檢方指出，賴男未對電源設備進行定期檢修與維護，雖稱已關閉總電源，但鑑定發現電線仍處於通電狀態。前年11月7日下午2時許，攤位中央區域疑因電線短路產生火花，引燃現場易燃物，火勢隨即擴大，延燒至右側商店及左側飲料攤倉庫，造成店內設備、外牆及停放車輛等財物受損。

火警發生後，消防人員趕抵現場撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。經消防局調查，研判起火原因以電氣因素可能性最高，起火點位於該攤位中央區域附近。

針對賴男辯稱火源可能來自對面飲料攤，檢方依據電線配置位置、現場採證及鑑定結果認定，飲料攤用電線路並未經過該攤位內部，且起火證物亦來自攤位內電源延長線，相關說法不足採信。

檢方認為，賴男未善盡用電安全管理責任，導致火災發生並波及他人財物，已構成刑法第175條第3項失火燒燬他人財物致生公共危險罪嫌，依法提起公訴。