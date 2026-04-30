快訊

川普喊伊朗石油快撐爆 伊朗議長打臉：3天沒事還把油價推上120美元

一直打嗝怎麼辦？打嗝的原因、飲食地雷、快速停止打嗝方法一次看

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

聽新聞
0:00 / 0:00

私接電線釀火 蘭嶼違章攤位延燒波及鄰店遭檢方起訴

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東地檢署偵辦蘭嶼一起火災案件，認定賴姓男子於違章攤位私接電源且未妥善維護，導致電線短路引發火警，火勢並延燒至周邊店家，近日依失火致生公共危險罪將賴男提起公訴。

起訴書指出，賴男於2016年間在蘭嶼鄉設置一處攤位，並自附近特產店私接電源供使用，後於2022年間改接未加裝保護套管電線。該攤位由餐車、木板與帆布搭建，內部並堆放紙箱、乾糧及酒類等易燃物品。

檢方指出，賴男未對電源設備進行定期檢修與維護，雖稱已關閉總電源，但鑑定發現電線仍處於通電狀態。前年11月7日下午2時許，攤位中央區域疑因電線短路產生火花，引燃現場易燃物，火勢隨即擴大，延燒至右側商店及左側飲料攤倉庫，造成店內設備、外牆及停放車輛等財物受損。

火警發生後，消防人員趕抵現場撲滅火勢，所幸未造成人員傷亡。經消防局調查，研判起火原因以電氣因素可能性最高，起火點位於該攤位中央區域附近。

針對賴男辯稱火源可能來自對面飲料攤，檢方依據電線配置位置、現場採證及鑑定結果認定，飲料攤用電線路並未經過該攤位內部，且起火證物亦來自攤位內電源延長線，相關說法不足採信。

檢方認為，賴男未善盡用電安全管理責任，導致火災發生並波及他人財物，已構成刑法第175條第3項失火燒燬他人財物致生公共危險罪嫌，依法提起公訴。

台東賴姓男子於違章攤位私接電源且未妥善維護，導致電線短路引發火警，火勢並延燒至周邊店家，近日檢方依失火致生公共危險罪將賴男提起公訴。本報資料照片
台東賴姓男子於違章攤位私接電源且未妥善維護，導致電線短路引發火警，火勢並延燒至周邊店家，近日檢方依失火致生公共危險罪將賴男提起公訴。本報資料照片

台東 蘭嶼 火災

延伸閱讀

恐怖情人分手後「男扮女裝」縱火燒車延燒民宅…屏檢起訴求刑5年

抓到了！高鐵無線電遭盜接釀3列車急煞 涉案男大生喊：不小心發送訊號

「要不要玩大人遊戲」台中補教師誘騙未成年小兄妹拍裸照...家長被嚇傻 二審重判

高雄前鎮新生路高架橋貨車翻覆起火 疑自撞護欄司機受困車中死亡

相關新聞

私接電線釀火 蘭嶼違章攤位延燒波及鄰店遭檢方起訴

台東地檢署偵辦蘭嶼一起火災案件，認定賴姓男子於違章攤位私接電源且未妥善維護，導致電線短路引發火警，火勢並延燒至周邊店家，近日依失火致生公共危險罪將賴男提起公訴。

桃園7旬男開車自撞又挨撞 二次事故被撞進水溝傷重身亡

72歲黃姓男子昨晚開車返家途中行經桃園市新屋區東福路908巷口不明原因發生自撞事故，未料過沒多久42歲姜姓男子開車經過，因雨後視線不佳又撞上黃男車輛。黃男因此被撞進一旁水溝，警消獲報搶救，黃男傷重送醫

中市36歲男子大里酒駕自撞護欄 警扣照、車並依送法辦

台中市蕭姓市民今天凌晨1時駕駛小貨車在大里區沿甲堤南路右轉往環中東路六段方向行駛時，在甲堤南路2號前自撞護欄。消防局獲報將他送醫，所幸僅輕微擦傷。警方在醫院替他酒測，發現酒測值達0.84MG/L，已依

女子頂樓曬衣反鎖受困 警察巡邏聽到呼救聲及時解危

台中一名女子前天在潭子區某社區大樓住處頂樓10樓曬衣，不明原因鐵門反鎖受困，她往下呼救，台中市大雅警分局頭家派出所警員廖柏榮、黃賀瑜剛好巡邏經過，聽到女子虛弱呼救聲，員警抬頭查看，看到女子揮手求援，立

國1南向桃園路段大客車和3小客車連環撞釀4傷 回堵5公里

用路人快改道，今天上午7時7分，國1南向51.2K過桃園路段，發生1輛大客車和3輛自小客車追撞事故，占內2線車道，造成回堵5公里。該起事故已於上午7時43分排除，初步估計4人受傷，車流消化中。

19歲台灣女遊客身綁30隻印度星龜 曼谷機場遭逮

一名19歲的台灣女遊客昨天在曼谷蘇凡納布機場準備飛往台北時，被發現身上藏有30隻印度星龜，當場被捕

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。