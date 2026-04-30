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桃園7旬男開車自撞又挨撞 二次事故被撞進水溝傷重身亡

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

72歲黃姓男子昨晚開車返家途中行經桃園市新屋區東福路908巷口不明原因發生自撞事故，未料過沒多久42歲姜姓男子開車經過，因雨後視線不佳又撞上黃男車輛。黃男因此被撞進一旁水溝，警消獲報搶救，黃男傷重送醫不治、姜男胸痛送醫，事故原因由警方進一步釐清。

桃園市消防局昨晚6時51分獲報在新屋區東福路908巷發生2車交通事故，有人受傷，第二大隊新屋分隊出動人車到場救護。現場為2名駕駛受傷，一名42歲姜姓男子胸口疼痛，意識清楚，由新屋分隊救護車送往新屋分院。

另名72歲黃姓男性子呈無意識無呼吸無脈搏，救護人員立即給予急救處置，由新屋分隊救護車送往新屋分院，但送醫後仍回天乏術。

車禍現場可見東福路路旁電線桿被撞倒連根拔起，銀色轎車橫停在路中央，白色轎車車頭受損。楊梅警方指出，經了解，黃姓男子駕駛自小客車返家途中，於事故地點不慎發生自撞事故，導致車輛橫停於路中，隨後姜姓男子疑似因雨天視線不佳，迎面撞上事故車輛。

楊梅警分局指出，事故當事人黃男疑似因遭外力撞擊，進而跌落路旁水溝，後續因傷勢嚴重送醫後不治死亡；另姜男則是身體多處受擦挫傷，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因，警方調查釐清中。

72歲黃姓男子疑似開車自撞後又遭二次車禍，被撞擊水溝傷重不治。記者張裕珍／翻攝
72歲黃姓男子疑似開車自撞後又遭二次車禍，被撞擊水溝傷重不治。記者張裕珍／翻攝

72歲黃姓男子疑似開車自撞後又遭二次車禍，被撞擊水溝傷重不治。記者張裕珍／翻攝
72歲黃姓男子疑似開車自撞後又遭二次車禍，被撞擊水溝傷重不治。記者張裕珍／翻攝

72歲黃姓男子疑似開車自撞後又遭二次車禍，被撞擊水溝傷重不治。記者張裕珍／翻攝
72歲黃姓男子疑似開車自撞後又遭二次車禍，被撞擊水溝傷重不治。記者張裕珍／翻攝

車禍 桃園 自撞

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