女子頂樓曬衣反鎖受困 警察巡邏聽到呼救聲及時解危

台中一名女子前天在潭子區某社區大樓住處頂樓10樓曬衣，不明原因鐵門反鎖受困，她往下呼救，台中市大雅警分局頭家派出所警員廖柏榮、黃賀瑜剛好巡邏經過，聽到女子虛弱呼救聲，員警抬頭查看，看到女子揮手求援，立即趕往頂樓，成功協助她脫困，化解一場虛驚。

劉姓女子到潭子區住處社區頂樓晾曬衣物時，不明原因導致通往樓梯間的鐵門遭反鎖，受困於頂樓無法下樓。當時天氣炎熱，她未帶手機，持續呼救約30分鐘仍無人發覺。剛好頭家派出所員警於該社區樓下處理違規停車案件時，聽見女子虛弱呼喊警察救我，抬頭發現其揮手求援，警方立即火速衝上樓。

員警抵達後，先安撫劉女情緒，評估現場環境及門鎖狀況，確認鐵門僅為單純反鎖後，徒手將門打開，順利協助脫困，幸未造成人員受傷。劉女對警方積極協助深表感謝，頻頻向員警致意。

大雅警分局表示，民眾於頂樓或陽台活動時，應注意門鎖狀況，避免發生誤鎖情形，並建議隨身攜帶手機，以利緊急時聯繫求助，確保自身安全。

台中市大雅警分局頭家派出所警員前天巡邏，經潭子區興華一路某社區大樓附近處理案件時，聽見一名女子在大樓頂樓10樓呼喊求救，員警趕往頂樓，成功協助脫困。圖／警方提供