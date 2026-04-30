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19歲台灣女遊客身綁30隻印度星龜 曼谷機場遭逮

中央社／ 曼谷29日專電

一名19歲的台灣女遊客昨天在曼谷蘇凡納布機場準備飛往台北時，被發現身上藏有30隻印度星龜，當場被捕。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）野生動物檢查站站長康克里特（Komkrit Pinsai）表示，該旅客於清晨5時25分被捕，原因是機場人員發現她的行為舉止相當可疑。

康克里特表示，在機場出發航廈的安檢區進行詳細搜查後，發現該旅客將印度星龜以膠帶固定後裝入布袋，接著再綁在身上。當局發現30隻印度星龜中，有一隻已經死亡

報導指出，該台灣旅客原計劃搭乘越捷航空的班機前往台北。當局稱，該物種已被列入「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」（CITES），在黑市上價格不菲。

目前該旅客已被機場警局被拘留，並依泰國「野生動物保護法」起訴。

泰國 死亡 台北

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