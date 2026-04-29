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永和男童墜15樓亡 生母涉過失致死 檢諭令5萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，男童母親劉姓女子疑因外出獨留男童1人在家外出釀憾事，警方今詢問後，將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官今天下午複訊後，諭令5萬元交保。

新北市永和區中正路1棟社區大樓昨晚發生一起憾事，4歲男童晚間8時許不明原因自15樓陽台墜落重摔中庭。救護人員到場發現男童已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。據了解，當時男童母親外出獨留男童在家。

新北市消防局昨晚8時11分接獲報案，永和區中正路1棟社區大樓發生墜樓意外。救護人員獲報趕抵，發現1名4歲男童躺臥在社區中庭，全身多處骨折已無生命跡象，經緊急送往雙和醫院急救後，仍因傷重於昨晚9時20分宣告不治。

據了解，男童墜樓時，其母親劉姓女子剛好外出要接在安親班補習的男童哥哥，獨留男童1人在家，不料，男童疑似要找媽媽，踩上椅子，攀爬過程中失足從從15樓高處墜落。

新北地檢署檢察官今天中午會同法醫及警方前往醫院相驗，男童死亡原因為因全身多處骨折及失血過多致神經性休克死亡。相驗後死者家屬並異議，警方依檢察官指示，將男童母親帶至地檢署由檢察官複訊，後今天下午諭令5萬元交保。

新北市永和區4歲男童昨晚不慎從15樓住處墜落，送醫搶救仍宣告不治，男童母親涉過失致死罪嫌，今天中午先由警方帶至醫院相驗，今天下午送至新北地檢署經檢察官複訊後諭令5萬交保。記者王長鼎／攝影
新北市永和區4歲男童昨晚不慎從15樓住處墜落，送醫搶救仍宣告不治，男童母親涉過失致死罪嫌，今天中午先由警方帶至醫院相驗，今天下午送至新北地檢署經檢察官複訊後諭令5萬交保。記者王長鼎／攝影

檢察官 中正路 過失致死

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