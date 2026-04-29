一撞害死女警…肇事女大生只顧機車未道歉遭撻伐 學校回應了

台南市第四警分局女警鄭詠心，昨晨騎機車遭戴姓女大生自後追撞又被遊覽車輾斃震驚社會，女大生後更遭控肇事後只顧看車損迄未公開道歉引發外界撻伐，校方今表示深表遺憾，若學生後續提出相關諮詢需求，將視情況提供必要協助。

自由時報報導，戴姓女大生前晚疑與朋友熬夜狂歡，直到清晨6點多才準備回租屋處，疑精神不濟、未能注意車前狀況釀禍。對此警方調查發現，女大生當時確實要回租屋處，肇因是未注意車前狀況。

也有鄉民在網路披露，女大生肇事後只顧自己車損畫面，迄未正式對外道歉，更引發外界不滿，網路更是一片撻伐。

據知，女大生就讀台南某私立科大，對此校方今表示，校方一向高度重視學生行車安全，每逢開學及連假前夕均會定期辦理交通安全守則宣導，未來也將持續強化宣導力道，要求學生嚴格遵守交通規範，發生這樣不幸事件深感遺憾，目前已由警方處理中不便評論；後續若學生提出相關諮詢需求，學校將視情況提供必要協助，後續校內也會啟動關懷輔導機制，了解學生心理狀況。