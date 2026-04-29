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嘉市男未戴安全帽遭攔查 警鷹眼搜出50包毒咖啡及煙彈
嘉義市警局保安警察隊員警日前執行巡邏勤務時，於市區發現顏姓男子騎乘重型機車未戴安全帽，上前攔查。員警盤查過程發現顏男隨身包包內藏有異物，進一步搜查後，竟查獲多達50包卡西酮毒品咖啡包、4顆依托咪酯煙彈、1包安非他命及毒品吸食器等證物。
警方表示，李姓小隊長與簡姓員警於28日中午巡經該路段，因顏男違規未戴安全帽行為顯眼，遂將其攔下。除當場搜出大量毒品外，現場員警對顏男進行毒品唾液快篩，結果呈現陽性反應。顏男在警詢時坦承持有毒品，並承認在施用後仍騎車上路。全案訊後依涉嫌違反毒品危害防制條例及刑法公共危險罪（毒駕），移送嘉義地檢署偵辦。
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