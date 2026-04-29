嘉市男未戴安全帽遭攔查 警鷹眼搜出50包毒咖啡及煙彈

新北市蘆洲游姓男子昨天跟騷還把女學生的外婆打到肝臟破裂，今天持續引發熱議，由於他不是第一次騷擾同一個女孩、對她外婆施暴，市議員李翁月娥怒控無法可治，警方表示將建議地檢署聲請保安處分，最長可達5年。

2026-04-29 16:09