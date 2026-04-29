疑趕飛機車速太快 男子開租車撞進金門機場分隔島

金門尚義機場圓環入場道路今天中午發生一起自撞事故，一名陳姓男子駕駛租賃自小客車準備進入機場時，疑因車速過快、轉彎不及，失控撞上分隔島後衝入對向車道，所幸未波及其他車輛，但車體毀損嚴重，駕駛本人也受傷送醫，後續恐面臨近20萬元的租車維修賠償。

航空警察局台北分局金門分駐所表示，今日中午12時許接獲報案，指稱金門機場入場道發生交通事故，員警隨即趕赴現場處理。

警方調查，陳姓男子當時駕駛租賃自小客車，沿環島南路三段右轉中山路，準備駛入金門機場，疑似因車速過快，加上轉彎角度未能掌握，車輛失控撞擊分隔島，隨後偏移駛入對向車道，現場一度讓往返車流受到影響。

警方指出，陳男事故後意識清楚，現場酒測值為零，排除酒駕情形，但左腳等部位受傷，由救護人員送往衛生福利部金門醫院治療，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

事故車輛因受損明顯，後續由拖吊車吊離，現場交通在排除障礙後恢復順暢，不過，由於租賃車及公共設施均有損壞，初估包括維修，烤漆，營業損失相關賠償金額相當可觀，陳男恐須負擔近20萬元損失。

這起車禍也引起網友熱議，有人說，駕駛應該是趕飛機，疑似車速過快才會「鬼切」到對向； 也有目擊者表示，原以為是路況不孰，沒想到是車速太快，飛越車道再開到中間護欄；也有人調侃這是新款的「除草機」，中間花圃的植物估計都毀了。

警方提醒，金門機場周邊聯外道路彎道多、車流量大，駕駛人行經該路段務必減速慢行，並依照交通標誌、標線行駛，尤其對路況不熟的旅客，更應注意安全車距與行車速度，切勿因一時疏忽釀成事故。