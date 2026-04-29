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影／女大生追撞女警致死…未保持現場牽車看車損 檢方請回警方要開罰

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，台南地檢署檢察官昨天下午3時許會同法醫、家屬相驗，在現場開完臨時偵查庭訊問戴姓女大生及江姓遊覽車司機後，諭知兩人均「請回」；但戴女肇事後，未等警察來就移動車輛，分局表示確認違規後將開罰。

路邊監視器拍下，昨天清晨6時59分，林姓司機將校車停在台南市安南區安和路二段路邊，讓學生上車後準備駛離；後方機車因為林的校車紛紛停下等他開走，此時28歲的鄭詠心就在車陣中，見前車停下她也跟著停下，20歲戴姓女大生卻疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女。

鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象；檢察官廖羽羚相驗時，確認死亡原因為粉碎性顱腦創傷，家屬對死因沒有意見，已開立死亡證明書，發還遺體辦理後事。

檢察官在殯儀館召開臨時偵查庭，訊問戴姓女大生及江姓遊覽車司機，認為兩名涉案人涉及過失致死罪嫌，均諭知「請回」；鄭女弟弟今受訪表示，目前肇事的戴姓女大生至今沒有主動向家屬道歉，只有中午透過父親打一通電話致意，他們認為沒有感受到誠意。

鄭女男友也憤怒在IG發出限時動態怒批「那個撞妳的，還只是輕描淡寫的說沒注意到前面，到現在連一句道歉都沒有」、「沒辦法想像妳在生命最後一刻遇到這種事情，會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是妳要來受這種罪？好氣真的好氣，又好無能為力」。

台南市警第三分局指出，戴姓女大生在肇事後擅自移動車輛，目前所有事證已送交通警察大隊進行事故分析研判，待初判出來，確認相關違規情況後就會依道路交通管理處罰條例第62條第3項「不得任意移動：應採取必要救護措施並報警，維持現場」舉發，將處3000 元以上9000元以下罰鍰。

分局指出，經至現場會勘，將建議肇事地點位於省道台19線重要通勤道路，雙向配置汽車道及機慢車優先道共2車道；考量安和路人口稠密及周邊商家林立，上下班尖峰時段，車流量大且路幅不足，為增進行車安全，建議速限60公里，降低為50公里，並設置速限標誌及劃設視覺化減速標線。

另肇事地點路口設有公車站（北安順站），除公車停靠外，尚有校車於路口接送學生，該處鄰近和順工業區大型車出入頻繁，校車及公車上下乘客駛出道路漸變段不足；分局將聯繫學校將校車接送區往北調整至安和路2段211號（公車站-7號橋站），現有公車站（北安順站）往北劃設公車停靠區。

分局鑑於近期發生A1類交通事故，將規劃連續 1個月交通大執法，著重點於上下班尖峰時段，運用內勤支援外勤警力，編排巡邏或交通稽查勤務，於易肇事路段巡守及取締「各類重點交通違規」。

戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝
戴姓女大生肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生（左二）肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／攝影
戴姓女大生（左二）肇事後，未保持現場、未等警察來就移動車輛至路邊看車損，警方表示確認違規後將開罰。記者袁志豪／攝影

台南 檢察官 遊覽車

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