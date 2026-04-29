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新莊圖書館前上演全武行！年輕光頭男不敵黑衣人遭壓制 警社維法送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區發生當街鬥毆事件。2名男子昨天下午於新北市立圖書館新莊福營分館前不明原因發生口角後進而互毆，全程都被拍下上傳網路社群。新莊警網巡發現後調閱監視器比對，確認2人為28歲許男及49歲范男，將通知到案後依社維法送辦。

網友在網路社群黑色豪門企業PO出一段影片，畫面中可見1名身穿黑衣、短褲的魁梧男子站在新北市立圖書館新莊福營分館階梯旁，與1名光頭男子發生口角，隨即爆發肢體衝突。雙方先互相推擠，隨後演變為拉扯扭打，2人跌倒在地後還持續糾纏，光頭男一度遭壓制在地無法動彈。雙方情緒逐漸冷靜後各自起身，未再發生進一步衝突。

畫面上傳網路後，新莊警雖未接獲報案，但因2人行為已違反社會秩序維護法，警方調閱監視器展開偵辦，經比對身分後初步鎖定光頭男是28歲許姓男子，黑衣男則是49歲范姓男子，警方已核發通知書通知2人到案，詢後將依違反社維法裁處。

許男被范男壓制在地無法動彈。圖／擷取自黑色豪門企業
許男被范男壓制在地無法動彈。圖／擷取自黑色豪門企業

雙方在新北市立圖書館新莊福營分館發生肢體衝突。圖／擷取自黑色豪門企業
雙方在新北市立圖書館新莊福營分館發生肢體衝突。圖／擷取自黑色豪門企業

許男與范男發生口角後進而互毆。圖／擷取自黑色豪門企業
許男與范男發生口角後進而互毆。圖／擷取自黑色豪門企業

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