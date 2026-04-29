嘉大生騎機車自摔跌水溝不治 警加強宣導防範

嘉大張姓男大生24日凌晨騎機車載一名女大生外出，在民雄鄉大學路二段自摔並跌入水溝，張男不治、女生受傷送醫；警方表示，大學生騎車事故多，已與校方加強宣導交通安全。

警方表示，22歲張男於24日凌晨騎機車載一名女大生外出，行經民雄鄉大學路二段時，不明原因，機車失控自摔並連車帶人跌入道路旁水溝，救護人員趕抵將2人送醫急救，張男仍於隔天晚上因傷重宣告不治，女生治療中。

警方說，轄區有3所大學及1所科大，大學生騎車事故頻傳，大多在開學初期最密集，以路況不熟、車速快、路口未減速等原因居多，警方都會定期配合校方宣導交通安全，包括行經路口應減速慢行等注意事項，以保護自身安全，避免憾事發生。

警方表示，同時向學生宣導防禦駕駛，這是一種「預測危險、避開危險」的用路哲學，就是主動認知潛在風險（如他車違規、死角、惡劣天氣），預先採取措施以避免事故發生。

嘉大表示，校方都會透過各種管道宣導交通安全，包括每月都會製作學安通報，並寄送email到學生信箱，同時公告在學校系所的網頁，且每年的新生訓練也會特別加強宣導，提醒學生騎車注意事項。