蘆洲里長見義勇為遭跟蹤狼打傷 侯友宜：建請預防性羈押

新北市蘆洲區信義里里長郭騰芳日前因制止跟騷案件遭嫌犯毆打受傷，引發社會關注。新北市長侯友宜今前往探視，表示將建請司法單位對嫌犯採取預防性羈押，並要求相關單位強化高風險個案管理，避免類似事件再度發生。

昨日一名41歲游姓男子涉嫌跟蹤18歲女高中生，遭其外婆制止時竟出手毆打，造成外婆鼻骨骨折、肝臟受傷。里長郭騰芳聞訊趕抵現場協助壓制嫌犯，過程中遭對方攻擊，導致眼部重創送醫。警方事後依重傷害及跟騷相關罪嫌將嫌犯移送法辦，並持續釐清案情。

侯友宜指出，郭騰芳里長見到嫌犯對里民跟蹤騷擾，甚至毆打長輩，當下挺身而出壓制嫌犯，避免事態擴大，「在里民最困難、最需要的時候義無反顧伸出援手」，令人感動。他也說，郭里長在過程中遭嫌犯重擊眼部，傷勢不輕，特別前往表達慰問與感謝，盼其早日康復。

侯友宜表示，嫌犯已移送警局，警方將依重傷害及「跟騷法」偵辦，並建請地檢署及法院裁定預防性羈押。他強調，該名嫌犯為累犯，針對高風險列管對象，市府已要求相關單位加強查察，「避免事情再發生」。

針對後續防治措施，侯友宜指出，社會局與衛生局將啟動跨局處合作，逐案了解高風險個案狀況，進行深入調查與輔導，盼及時遏止跟騷行為再度演變為暴力事件。