女大生沒減速直撞！女警倒地慘遭遊覽車輾斃 男友痛喊：為什麼是妳要來受這種罪

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，鄭女父母等一家人及警職男友、分局同仁今天下午1時至案發現場招魂，鄭女弟弟提供肇事者戴姓女大生的行車記錄器影像，指出戴女明顯沒有減速，直接撞上去，姊姊被撞倒，下一秒遊覽車就過來了。

透過家屬提供的行車記錄器影像可見，鄭女前面有一輛機車，因前方機車停下，她也跟著停下，後車的戴姓女大生卻沒有減速，直接撞上去；鄭女被撞到後，失去重心往左邊偏移倒下，下一秒遊覽車就開過去，這段畫面也成為鄭女的最後身影，讓家屬看到泣不成聲。

鄭女弟弟在法會結束後代表家屬受訪指出，主要就是後車沒有保持距離，但目前肇事的戴姓女大生至今沒有主動向家屬道歉，只有今天中午透過父親打一通電話致意，他們認為沒有感受到誠意，明天上午家屬包括父母與姊姊男友、男友母親會統一在殯儀館接受媒體採訪說明。

20歲戴姓女大生昨天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。

事故現場路邊監視器拍下，戴姓女大生肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置；鄭女男友憤怒在IG發出限時動態怒批「那個撞妳的，還只是輕描淡寫的說沒注意到前面 到現在連一句道歉都沒有」。

鄭女男友難過表示，「第一晚閉上眼後都是妳被撞身體往後彈飛的畫面，妳沒錯、妳一點錯都沒有，妳也是跟著前面好好的停紅燈，妳才在跟我分享妳新做的指甲，因為我們下周還要一起去日本玩。沒了都沒了，妳是個連我受個大不了的傷都會緊張心疼到大哭的女生」。

鄭女男友寫下「沒辦法想像妳在生命最後一刻遇到這種事情，會有多麼無助、徬徨、痛苦，為什麼是妳要來受這種罪？好氣真的好氣，又好無能為力」。

鄭女父母等一家人及警職男友、分局同仁今天下午1時至案發現場招魂。記者袁志豪／攝影

家屬提供的行車記錄器影像可見，鄭女前面有一輛機車，因前方機車停下，她也跟著停下，後車的戴姓女大生卻沒有減速，直接撞上去。圖／家屬提供

鄭女男友（白色外套者）寫下「沒辦法想像你在生命最後一刻遇到這種事情 會有多麼無助 徬徨 痛苦 為什麼是你要來受這種罪 好氣 真的好氣 又好無能為力」。記者袁志豪／攝影

家屬提供的行車記錄器影像可見，鄭女前面有一輛機車，因前方機車停下，她也跟著停下，後車的戴姓女大生卻沒有減速，直接撞上去。圖／家屬提供

家屬提供的行車記錄器影像可見，鄭女前面有一輛機車，因前方機車停下，她也跟著停下，後車的戴姓女大生卻沒有減速，直接撞上去。圖／家屬提供

戴姓女大生案發後，將車牽到路旁，脫安全帽檢查車損。記者袁志豪／翻攝

家屬提供的行車記錄器影像可見，鄭女前面有一輛機車，因前方機車停下，她也跟著停下，後車的戴姓女大生卻沒有減速，直接撞上去。圖／家屬提供