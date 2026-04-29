影／不是首次搞事…蘆洲跟騷男打破女高中生外婆肝臟 議員怒指無法可治

新北市蘆洲游姓男子昨天跟騷還把女學生的外婆打到肝臟破裂，今天持續引發熱議，由於他不是第一次騷擾同一個女孩、對她外婆施暴，市議員李翁月娥怒控無法可治，警方表示將建議地檢署聲請保安處分，最長可達5年。

18歲高中女學生昨天下午4時許放學回家途中，遭41歲游男尾隨，她立即致電72歲外婆求救。外婆出面制止時被打到滿臉鮮血，雙眼受傷、鼻骨斷裂、肝臟破裂，69歲信義里長郭騰芳趕來勸阻也被打到右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂。嫌犯後來被群眾聯手壓制交給趕抵的員警。

據了解，游男已是跟騷累犯，2023年、2024年共犯案3次，昨天被害女學生前年就曾和姊姊一起被游男尾隨、強拉書包不讓她們離開，外婆營救時遭打到腦震盪，事後提告傷害、性騷擾，案件還在審理中，昨天又被打得更嚴重。

女學生的母親說，曾聯合十幾個受害女孩家屬一起提告跟騷，結果因證據不足不起訴。游男自上周又開始跟騷她女兒，當時已告知里長並報警，讓孩子隨身攜帶防狼噴霧，「但哪有千日防賊的道理啊？」、「為什麼疾病就能成為他理直氣壯傷害我們的理由？」、「到底要如何做，才能擺脫這個陰魂不散的變態，才能結束這個已經長達數年的惡夢」。

被害人外婆和里長昨天分別被救護車送北市新光醫院、馬偕醫院緊急手術，里長郭騰芳今天上午已出院，他說目前植入塑膠支撐管協助復位，康復機率僅約50%，需觀察6個月，若接合不順利，未來恐面臨淚管阻塞、隨時流淚的後遺症。

新北市議員李翁月娥怒指，游男已是慣犯、無法可治，她認為警方建請檢察官聲請羈押，恐怕效果有限，羈押可能2個月就放出來「他回來馬上就會再犯案」，屆時將要求社會局、衛生局介入安排強制治療。

游男昨天被捕之後，聲稱犯案當時他正要去附近的高中「看正妹」、「不喜歡被阻止所以打傷老婦和里長」，警詢後今天下午依重傷害、跟騷等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局表示，除了建請預防性羈押，還會建議地檢署聲請保安處分，目的在於「矯治」，種類包括監護、感化、強制治療、保護管束等，監護處分原則上最長5年，但若危險性未降低，法院可裁定延長。

新北市蘆洲區信義里長郭騰芳（右）昨天制止跟騷嫌犯遭痛毆打到右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂，今天上午完成手術出院，市議員李翁月娥（左）怒控游男已是慣犯、無法可治，光是羈押恐怕效果有限，她要求社會局、衛生局介入安排強制治療。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區18歲高中女學生昨天下午放學回家途中，遭41歲游男尾隨跟騷，她的外婆出面制止時被打到滿臉鮮血、肝臟破裂，癱坐在地上。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區18歲高中女學生（右）昨天下午放學回家途中，遭41歲游男（左）尾隨跟騷，她的外婆出面制止時被打到滿臉鮮血、肝臟破裂，69歲信義里長郭騰芳趕來勸阻也被打到右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂。記者林昭彰／翻攝

新北市蘆洲區18歲高中女學生昨天下午遭41歲游男（右二）尾隨跟騷，69歲信義里長郭騰芳（右一）趕來勸阻也被打到右眼瞼撕裂傷、右眼鼻淚管斷裂。記者林昭彰／翻攝