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女警遭輾斃新北綠議員林秉宥發文「車道太窄」 被批消費悲劇說話了
台南市育平派出所鄭姓女警於休假時，騎車去找朋友途中，不幸發生交通事故身亡，新北市議員林秉宥在Threads發文後，許多網友在貼文下留言，批評他是消費別人悲劇，林秉宥受訪表示，他是在嘲諷路權仔，但很多人卻掐頭去尾掉很多前面的討論，所謂「去脈絡化、斷章取義」就是在講這樣的現象。
林秉宥發文內容指出，一定是車道太窄讓後車沒辦法超車，附上女警相關新聞截圖，有網友表示「直接消費別人的悲劇，林大議員真的沒有下限」，有台南路權團體對此表達遺憾，本地交通事故被拿來措置消費，只為抨擊「路權仔」。
林秉宥受訪表示，會發此篇，是前面有人在討論淡江大橋機車道過窄問題，但車道會這樣設計用意，就是希望不要搶快，不要超車，也有人提出希望車種混流，但很多機車騎士無法遵守交通規則比如搶快，也容易發生車禍，若因為部分族群的意見，要求公部門要更改設計，之後會付出代價的人，就是不那麼強勢的騎乘者，比如年紀較大的長者，或是車速較慢的機車騎士，這是過往陳情都有遇到的狀況。
林秉宥表示，很多人掐頭去尾很多他前面討論的脈絡，直接從此事的表面去討論，甚至是騎車肇事的女大生因為在機車上，因在機車上貼台派貼紙，就有人指責他怎麼可以攻擊台派，但肇事就是肇事，兩者不能相提並論，要承擔自己的責任。
林秉宥後續也在Threads補充，這段留言是在嘲諷某些路權仔，因為這場悲劇本來可以預防，但他們來說就是權利的侵害，四處出征，無奈亦有地方政府隨之起舞，爾後只會付出更多代價；但是這些主張者卻毫無責任，他覺得非常不合理，嘲諷路權仔的話，結果被扭曲成在護航台派，所謂「去脈絡化、斷章取義」就是在講這樣的現象。
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