影／女大生仍未道歉！一撞害女警遭遊覽車輾死 男友招魂悲喊：妳永遠是我老婆

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，鄭女父母等一家人及警職男友、分局同仁今天下午1時許至案發現場招魂，眾人痛哭失聲；鄭女弟弟、男友及大哥分別哭喊「詠心回殯儀館了」，三人累計擲到第17筊，由大哥獲得連續三個聖筊，完成法事。

今天下午1時許，在法師的帶領下，父母、兄弟、男友與分局同仁等人於台南市安南區安和路二段案發地點招魂，法師誦經等儀式結束後，先由鄭女的弟弟擲筊，擲出2聖筊、1笑筊後，隨後擲出2陰筊、1笑筊、1聖筊、1笑筊，接著換男友擲筊，他哭喊「妳永遠是我的老婆、快點回來」。

鄭女男友分別擲出1陰筊、2笑筊、1陰筊，他神情哀傷，表示詠心不要再笑了，趕快跟他回去；直到鄭女哥哥答應會好好照顧父母、照顧好家裡，呼喚「詠心回殯儀館，不要煩惱」，請鄭女跟師父回殯儀館，明天大家都會去陪伴，才擲出1笑筊、3聖筊、1陰筊，完成招魂儀式。

鄭女母親在旁悲傷到癱軟，需要其他親友攙扶，從弟弟擲筊開始，便虛弱地連聲呼喚「詠心，回家」；現場鄭女家屬與分局同仁均泣不成聲，最後由鄭女男友負責捧斗上車，將鄭女牌位送回台南市立殯儀館，全體家屬也跟著前往陪伴。

20歲戴姓女大生昨天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。

事故現場路邊監視器拍下，戴姓女大生肇事後將機車牽至路邊，多次彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，還比著機車車損位置；鄭女警職男友妹妹在社群媒體上Threads發文怒斥「我表姐在現場說女騎士一臉無關緊要還在檢查車子，把我未來大嫂還來欸」。

鄭女弟弟在法會結束後代表家屬受訪指出，經觀看肇事戴姓女大生的行車紀錄器畫面，可以見到姊姊前面有一輛機車，因前方機車停下，姊姊也跟著停下，後車的戴姓女大生明顯沒有減速，直接撞上去；姊姊被撞到後，往旁邊偏移，下一秒遊覽車就過來了，主要就是後車沒有保持距離。

鄭女弟弟表示，目前肇事的戴姓女大生至今沒有主動向家屬道歉，只有今天中午透過父親打一通電話致意，但他們認為沒有感受到誠意，明天上午家屬包括父母與姊姊男友、男友母親會統一在殯儀館接受媒體採訪說明。

20歲戴姓女大生昨天自後方撞擊鄭女所騎乘機車，鄭女倒下後，遭遊覽車後輪輾過上半身。記者袁志豪／翻攝

鄭女的弟弟擲筊，擲出2聖筊、1笑筊後，隨後擲出2陰筊、1笑筊、1聖筊、1笑筊。記者袁志豪／攝影

鄭女父母等一家人及警職男友、分局同仁今天下午1時許至案發現場招魂，眾人痛哭失聲。記者袁志豪／攝影

鄭女男友擲筊，分別擲出1陰筊、2笑筊、1陰筊。記者袁志豪／攝影

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，鄭女父母等一家人及警職男友、分局同仁今天下午1時許至案發現場招魂。聯合報資料照

鄭女哥哥答應會好好照顧父母、照顧好家裡，呼喚「詠心回殯儀館，不要煩惱」，才擲出1笑筊、3聖筊、1陰筊，完成招魂儀式。記者袁志豪／攝影

戴姓女大生案發後，將車牽到路旁，脫安全帽檢查車損。記者袁志豪／翻攝