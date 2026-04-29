快訊

美中為「川習會」拚籌碼...習近平握1王牌 川普狠掐陸原油命脈

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國道飛來「隕石襲擊」貨車壓石彈飛 擊碎後車擋風玻璃幸無人傷

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導

吳女25日駕駛轎車行經國道1號北向新竹湖口路段時，前方大貨車疑因輾壓道路石塊，導致石塊瞬間向後彈飛，精準擊中吳女車輛的前擋風玻璃，導致玻璃當場碎裂成蜘蛛網狀，畫面今曝光後，引起網友紛紛討論。警方回應，雙方駕駛酒測值皆為0、無人受傷。

據了解，4月25日下午3時13分，34歲的吳女駕駛轎車行駛在國道1號北向83公里處，未料前方40歲王男駕駛的大貨車，行經該路段時輪胎疑壓到路面石塊，石塊受力後如砲彈般往後方噴射。吳女閃避不及，擋風玻璃正面遭重擊，發出巨大聲響後瞬間龜裂，場面極其驚險。

國道警方表示，2車駕駛人酒測值皆為0、本起事故並無人員傷亡。警方調查後指出，王男駕駛的大貨車初步研判是因輾壓路面異物導致意外，詳細的肇事責任與石塊來源仍需進一步釐清。

警方提醒，車輛行駛中，載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落或掉落。若違反相關規定，將依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款，處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；若因而肇事致人重傷或死亡，則將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。

這段驚悚畫面被PO上網後引發熱議，不少網友被石塊的衝擊力嚇到，紛紛留言：「在絕對石力面前，你的車窗不值一提」、「這絕對是謀殺」、「擋風玻璃：我承受了所有苦難」；也有網友分析安全距離的重要性，建議盡可能不要跟在砂石車後面。

吳女25日駕駛轎車行經國道1號北向新竹湖口路段時，前方大貨車疑因輾壓道路石塊，導致石塊瞬間向後彈飛，精準擊中吳女車輛的前擋風玻璃。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
吳女25日駕駛轎車行經國道1號北向新竹湖口路段時，前方大貨車疑因輾壓道路石塊，導致石塊瞬間向後彈飛，精準擊中吳女車輛的前擋風玻璃。圖／取自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

酒測 國道 車禍

延伸閱讀

高雄前鎮新生路高架橋貨車翻覆起火 疑自撞護欄司機受困車中死亡

傻眼！大園小貨車駕駛恍神撞斷路燈 現場滿地碎片

28歲女警陪同防詐大使譚艾珍巡迴 笑容親切今被撞身亡

影／28歲女警被撞身亡死因出爐 家屬、警職男友與同事殯儀館哭紅了眼

相關新聞

影／國道飛來「隕石襲擊」貨車壓石彈飛 擊碎後車擋風玻璃幸無人傷

吳女25日駕駛轎車行經國道1號北向新竹湖口路段時，前方大貨車疑因輾壓道路石塊，導致石塊瞬間向後彈飛，精準擊中吳女車輛的前擋風玻璃，導致玻璃當場碎裂成蜘蛛網狀，畫面今曝光後，引起網友紛紛討論。警方回應，

超糗！中壢男無照騎改裝車把妹 逞威拒檢狼狽下場曝光

為遏止改裝車輛噪音擾民問題，桃園市中壢警分局持續配合環境保護局執行「靜桃專案」，加強攔查轄內車輛實施聯合稽查取締，針對中壢地區夜間噪音熱點周邊加強執法取締，日前中壢分局已查獲無照駕駛及改裝噪音車...

傻眼！大園小貨車駕駛恍神撞斷路燈 現場滿地碎片

桃園市有民眾今(29)日上午5時17分許，行經大園區中正東路三段時，發現有路燈橫躺在馬路中央，現場還有滿地碎片。

飛海外打工賺高薪？大園男誤信話術險赴柬國 警靠1招勸退他

桃園市大園區一名34歲曾姓男子，日前於網路看到標榜高額報酬的海外工作機會，因誤信內容真實，所以向家人表示有意前往當地發展，其母察覺有異，擔心兒子遭詐騙集團話術誘騙，於是緊急向警方求助，經員警到場勸說後

4歲童15樓墜落身亡 母獨留童外出涉過失致死遭送辦

新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，男童母親劉姓女子疑因外出獨留男童1人在家外出釀憾事，警方今詢問後，將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。劉女也違反兒少法可處3000元以上，1萬5000元以

7旬翁國4變換車道釀禍 灰車遭撞失控「翻一圈」現場曝光

網傳國道4號東向潭子路段昨天中午發生驚險翻車事故，國道警察大隊調查後指出，張姓男子駕駛白色小客車行經東向22.6公里處時，疑似因變換車道不當，擦撞行駛於外側車道的灰色小客車，導致對方車輛失控翻覆，車內

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。