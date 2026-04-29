影／國道飛來「隕石襲擊」貨車壓石彈飛 擊碎後車擋風玻璃幸無人傷

吳女25日駕駛轎車行經國道1號北向新竹湖口路段時，前方大貨車疑因輾壓道路石塊，導致石塊瞬間向後彈飛，精準擊中吳女車輛的前擋風玻璃，導致玻璃當場碎裂成蜘蛛網狀，畫面今曝光後，引起網友紛紛討論。警方回應，雙方駕駛酒測值皆為0、無人受傷。

據了解，4月25日下午3時13分，34歲的吳女駕駛轎車行駛在國道1號北向83公里處，未料前方40歲王男駕駛的大貨車，行經該路段時輪胎疑壓到路面石塊，石塊受力後如砲彈般往後方噴射。吳女閃避不及，擋風玻璃正面遭重擊，發出巨大聲響後瞬間龜裂，場面極其驚險。

國道警方表示，2車駕駛人酒測值皆為0、本起事故並無人員傷亡。警方調查後指出，王男駕駛的大貨車初步研判是因輾壓路面異物導致意外，詳細的肇事責任與石塊來源仍需進一步釐清。

警方提醒，車輛行駛中，載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落或掉落。若違反相關規定，將依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款，處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰；若因而肇事致人重傷或死亡，則將面臨吊扣或吊銷駕照的處分。

這段驚悚畫面被PO上網後引發熱議，不少網友被石塊的衝擊力嚇到，紛紛留言：「在絕對石力面前，你的車窗不值一提」、「這絕對是謀殺」、「擋風玻璃：我承受了所有苦難」；也有網友分析安全距離的重要性，建議盡可能不要跟在砂石車後面。