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傻眼！大園小貨車駕駛恍神撞斷路燈 現場滿地碎片
桃園市有民眾今(29)日上午5時17分許，行經大園區中正東路三段時，發現有路燈橫躺在馬路中央，現場還有滿地碎片。對此，大園警分局表示，稍早劉姓男子駕駛自小貨車行經該處時，疑似精神不濟朝分隔島猛撞，路燈因此斷裂。
埔心派出所說明，劉男駕駛自小貨車，疑似因精神不濟偏離道路撞擊路燈。經員警對其實施酒測檢查，其酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人行車應保持良好精神狀態並注意車前狀況，以免發生事故。
本文章來自《桃園電子報》。原文：傻眼！大園小貨車駕駛恍神撞斷路燈 現場滿地碎片
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