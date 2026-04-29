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飛海外打工賺高薪？大園男誤信話術險赴柬國 警靠1招勸退他

桃園電子報／ 桃園電子報

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經員警到場勸說後，及時攔阻曾男遭詐。圖：讀者提供

桃園市大園區一名34歲曾姓男子，日前於網路看到標榜高額報酬的海外工作機會，因誤信內容真實，所以向家人表示有意前往當地發展，其母察覺有異，擔心兒子遭詐騙集團話術誘騙，於是緊急向警方求助，經員警到場勸說後，及時攔阻曾男遭詐。

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曾男是透過手機接收工作徵才訊息，並表示十分渴望前往當地發展事業。圖：讀者提供

大園警分局大園派出所說明，日前接獲一名婦人報案，稱其兒子準備前往柬埔寨工作，擔心遭詐騙集團誘騙，隨即通報警方求助，員警獲報後立即趕赴現場。經了解，曾男是透過手機接收工作徵才訊息，內容標榜「高薪海外工作」、「輕鬆淘金致富」等誘人條件，並表示十分渴望前往當地發展事業。

員警聽聞後立即指出該類訊息為常見的詐騙手法，詐騙集團常以高薪、高報酬等字眼誘騙不知情民眾遠赴工作，至當地卻遭限制人身自由並強迫從事不法工作，警方更進一步舉出多起國人遭誘騙案例，不斷提醒曾男相關風險及後果，經耐心勸導後，曾男終於打消出國念頭，成功避免受害。

大園分局呼籲，近年詐騙集團常以「海外高薪」、「免經驗高薪致富」等話術誘騙民眾出境，如接獲類似訊息應提高警覺，切勿輕信不明來源之投資或工作機會。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或向警方求證，以免受騙上當。

本文章來自《桃園電子報》。原文：飛海外打工賺高薪？大園男誤信話術險赴柬國 警靠1招勸退他

詐騙集團 柬埔寨

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