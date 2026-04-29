陳男騎乘改裝噪音機車後座並乘載女性友人。圖：讀者提供

為遏止改裝車輛噪音擾民問題，桃園市中壢警分局持續配合環境保護局執行「靜桃專案」，加強攔查轄內車輛實施聯合稽查取締，針對中壢地區夜間噪音熱點周邊加強執法取締，日前中壢分局已查獲無照駕駛及改裝噪音車，近日又在執行專案時發現一輛疑似改裝噪音機車後座並乘載女性友人，騎士陳姓男子發現員警攔查，卻拒檢在市區道路逃逸亂竄，經警發動警網攔截圍捕，最終仍遭警方強勢截獲壓制到案，員警並依法對其舉發，陳男吞下約30萬元罰鍰。

員警並依法舉發，陳男吞下約30萬元罰鍰。圖：讀者提供

警方表示，陳男除未持有駕駛執照外，亦涉及排氣管改裝產生高分貝噪音，其中違反交通法規有未禮讓行人優先通行、連續闖紅燈、蛇行危險駕車、拒檢逃逸、無照駕駛、排氣管變更未依規定登記等違規均當場依法舉發駕駛及車主，合計最高罰約30萬元罰鍰，並將機車移置保管，駕駛人如10年內第1次無照駕駛，應吊扣牌照3個月，第2次違規則吊扣牌照6個月，第3次違規則吊扣牌照12個月，另需自費參加監理機關道路交通安全講習3小時課程，降低無駕照危險上路可能性，以確保廣大市民生命身體財產安全；另環保法規部分，該車噪音標準為84分貝，經檢測實際排氣管噪音為98分貝，噪音超標14分貝由環境保護局依《噪音管制法》處3600元至3萬6000元罰鍰，並通知車主限期檢驗改善，駕駛人乘載女性友人面前逞威表現，反遭警方圍捕壓制在地，還要負擔大筆罰緩，得不償失。

中壢分局長林鼎泰表示，「靜桃專案」將持續不定期、不定點強勢執法，全面遏止危險駕駛及噪音擾民情事，展現市府及警方維護交通秩序與市民生活品質決心。另外再次提醒民眾，切勿違規改裝車輛製造噪音、無照駕駛或將車輛借給無駕照友人使用，以免觸法受罰，得不償失，讓我們共同營造安全、寧靜的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：超糗！中壢男無照騎改裝車把妹 逞威拒檢狼狽下場曝光