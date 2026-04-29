快訊

「花生零關稅滅農說」被批選舉炒作 張麗善轟陳駿季：滿腦子都政治

連假前小確幸！ 國際珍奶日「買一送一」懶人包 超商買2送2、這家加1元多一件

嵐解散倒數1個月！大野智被拍與舊愛密會 女方深夜待家中2小時

聽新聞
0:00 / 0:00

4歲童15樓墜落身亡 母獨留童外出涉過失致死遭送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，男童母親劉姓女子疑因外出獨留男童1人在家外出釀憾事，警方今詢問後，將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。劉女也違反兒少法可處3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

新北市永和區中正路1棟社區大樓昨晚發生一起憾事，4歲男童晚間8時許不明原因自15樓陽台墜落重摔中庭。救護人員到場發現男童已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。據了解，當時男童母親外出獨留男童在家。

新北市消防局昨晚8時11分接獲報案，永和區中正路1棟社區大樓發生墜樓意外。救護人員獲報趕抵，發現1名4歲男童躺臥在社區中庭，全身多處骨折已無生命跡象，經緊急送往雙和醫院急救後，仍因傷重於昨晚9時20分宣告不治。

據了解，男童墜樓時，其母親劉姓女子剛好外出要接在安親班補習的男童哥哥，獨留男童1人在家，不料，男童疑似要找媽媽，踩上椅子，攀爬過程中失足從從15樓高處墜落。

警方調查，事發前鄰居曾聽見男童呼救聲，隨後就傳出墜落聲響。警方已完成現場勘驗，今天上午警詢後，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦，今天也報請檢察官相驗，並將持續釐清詳細事發經過及家長照顧責任。

依兒少法第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧者，不得使6歲以下或需要特別看護的兒童獨處，也不得由不適當的人代為照顧。違反者依同法第99條，可處3000元至1萬5000元罰鍰，並需接受4到50小時的親職教育。

新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，母獨留童在家外出釀憾事，警方依過失致死罪嫌偵辦。示意圖／Ingimage
新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，母獨留童在家外出釀憾事，警方依過失致死罪嫌偵辦。示意圖／Ingimage

中正路 永和 過失致死

延伸閱讀

永和傳墜樓死亡憾事 4歲男童不明原因墜樓亡

永和社區大樓晚間突傳巨響 4歲男童高處墜落命危

高雄驚傳命案 34歲男疑因打電動爆口角遭刺頸不治

新北蘆洲女高中生遭尾隨嚇壞求救 外婆護孫遭毆警速逮嫌犯

相關新聞

影／女大生撞女警致死只顧自己機車受損 親友斥：她一臉無關緊要

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論，讓鄭女親友痛斥「女騎士一臉

4歲童15樓墜落身亡 母獨留童外出涉過失致死遭送辦

新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，男童母親劉姓女子疑因外出獨留男童1人在家外出釀憾事，警方今詢問後，將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。劉女也違反兒少法可處3000元以上，1萬5000元以

7旬翁國4變換車道釀禍 灰車遭撞失控「翻一圈」現場曝光

網傳國道4號東向潭子路段昨天中午發生驚險翻車事故，國道警察大隊調查後指出，張姓男子駕駛白色小客車行經東向22.6公里處時，疑似因變換車道不當，擦撞行駛於外側車道的灰色小客車，導致對方車輛失控翻覆，車內

大甲媽彰化搶轎偵查隊長鼻梁被打斷 彰檢火速起訴5台中男

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動於本月18日深夜在彰化市發生因搶轎衝突，從台中到彰化參加活動的陳姓男子等5人涉嫌打斷彰化警分局偵查隊長蕭登元鼻梁，也造成邱姓分隊長及黃姓偵查佐受傷，彰化地檢署偵辦後，今天火速將5

台南全市33輛巡邏警車安裝智慧系統 即時辨識可疑車輛

台南市警察局因應假車牌違規案件暴增，除了交通違規行為增加，更產生匿名犯罪活動的隱憂，目前已在全市33輛巡邏車上導入智慧警勤系統連線警政署；員警只要駕駛出勤，就可在巡邏時即時辨識可疑車輛，即時查緝，20

影／國1桃園段轎車追撞大貨車後車頭起火 駕駛急跳車逃生

國道1號南向48.6公里桃園路段今晨發生追撞火燒車事故，陳姓男子行經事故路段疑因恍神，追撞前方大貨車後，沒想到愛車的車頭突然起火燃燒，見狀趕緊跳車逃生，造成腿部擦挫傷送醫，事故一度封閉外側車道，造成後

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。