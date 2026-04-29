4歲童15樓墜落身亡 母獨留童外出涉過失致死遭送辦

新北市永和區昨傳4歲男童從15樓住處墜落不治，男童母親劉姓女子疑因外出獨留男童1人在家外出釀憾事，警方今詢問後，將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。劉女也違反兒少法可處3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

新北市永和區中正路1棟社區大樓昨晚發生一起憾事，4歲男童晚間8時許不明原因自15樓陽台墜落重摔中庭。救護人員到場發現男童已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。據了解，當時男童母親外出獨留男童在家。

新北市消防局昨晚8時11分接獲報案，永和區中正路1棟社區大樓發生墜樓意外。救護人員獲報趕抵，發現1名4歲男童躺臥在社區中庭，全身多處骨折已無生命跡象，經緊急送往雙和醫院急救後，仍因傷重於昨晚9時20分宣告不治。

據了解，男童墜樓時，其母親劉姓女子剛好外出要接在安親班補習的男童哥哥，獨留男童1人在家，不料，男童疑似要找媽媽，踩上椅子，攀爬過程中失足從從15樓高處墜落。

警方調查，事發前鄰居曾聽見男童呼救聲，隨後就傳出墜落聲響。警方已完成現場勘驗，今天上午警詢後，將依過失致死罪嫌移送檢方偵辦，今天也報請檢察官相驗，並將持續釐清詳細事發經過及家長照顧責任。

依兒少法第51條規定，父母、監護人或其他實際照顧者，不得使6歲以下或需要特別看護的兒童獨處，也不得由不適當的人代為照顧。違反者依同法第99條，可處3000元至1萬5000元罰鍰，並需接受4到50小時的親職教育。