7旬翁國4變換車道釀禍 灰車遭撞失控「翻一圈」現場曝光

網傳國道4號東向潭子路段昨天中午發生驚險翻車事故，國道警察大隊調查後指出，張姓男子駕駛白色小客車行經東向22.6公里處時，疑似因變換車道不當，擦撞行駛於外側車道的灰色小客車，導致對方車輛失控翻覆，車內一對老夫婦受困後被救出，所幸意識清楚，僅受擦挫傷，送醫後無大礙。

國道三隊泰安分隊表示，昨天中午12時16分，71歲的張姓男子駕車行駛於國道4號內側車道，在變換車道過程中，疑未注意車距，不慎碰撞由江姓男子駕駛的灰色轎車，江男車輛遭撞擊後瞬間失控，整輛車翻覆於國道上，場面一度混亂，致同車乘客江姓女子全身多處肢體擦挫傷。

警方表示，這起事故造成江姓駕駛及其乘客遭受擦挫傷；救護人員到場後，確認兩人意識清醒，隨即送往鄰近醫院救治。經檢測雙方駕駛的酒測值均為0，初步排除酒駕肇事，詳細的肇事經過與具體責任研判，目前正由警方依相關規定進一步調查釐清中。

國道大隊強調，操作不當是高速公路常見的肇事主因。提醒駕駛人行車時應隨時注意車前狀態；變換車道時，務必遵守保持安全距離，確保留有足夠的變換空間，變換車道前應先撥打方向燈提醒鄰車，確認視覺死角，待安全無虞後再行切換。

國道4號東向潭子路段昨天發生驚險翻車事故，張男駕白車疑似因變換車道不當，擦撞行駛於外側車道的灰色小客車，導致灰色車輛失控翻覆。圖／泰安分隊提供