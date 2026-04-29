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大甲媽彰化搶轎偵查隊長鼻梁被打斷 彰檢火速起訴5台中男

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動於本月18日深夜在彰化市發生因搶轎衝突，從台中到彰化參加活動的陳姓男子等5人涉嫌打斷彰化警分局偵查隊長蕭登元鼻梁，也造成邱姓分隊長及黃姓偵查佐受傷，彰化地檢署偵辦後，今天火速將5名滋事份子依妨害公務、傷害等罪嫌起訴。

檢警調查發現，大甲媽祖鑾轎18日深夜近11時抵彰化市自強路時，因信眾為接駕而推擠，陳男、柯男、2名葉男、曾男等5人上前搶轎，不顧穿著警察背心的員警維持秩序，竟開始叫囂，還起哄要大家向警方推擠。

陳男更以手肘擊打維持秩序的偵查隊長蕭登元的臉，造成蕭腦震盪及鼻骨閉鎖性骨折，還推倒邱姓分隊長，警方在壓制陳男時，柯男也出手毆打邱姓分隊長；另曾男則暴打黃姓員警臉部，造成黃男左側眼球及眼眶組織受傷，受傷3人均送醫。

警方當場逮捕打人的陳男（21歲），發現他身上有毒品，後續並將柯男（21歲）、葉男3人拘提到案，曾男也自行到案，陳男已被羈押禁見。彰檢今天火速偵結，依妨害公務、傷害、毀損等罪嫌將5人起訴。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動18日晚行經彰化市，因宮廟人士爭抬鑾轎引發衝突，造成三名警察受傷。記者劉明岩／攝影
大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動18日晚行經彰化市，因宮廟人士爭抬鑾轎引發衝突，造成三名警察受傷。記者劉明岩／攝影

媽祖 遶境

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