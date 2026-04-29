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台南全市33輛巡邏警車安裝智慧系統 即時辨識可疑車輛

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南警察局因應假車牌違規案件暴增，除了交通違規行為增加，更產生匿名犯罪活動的隱憂，目前已在全市33輛巡邏車上導入智慧警勤系統連線警政署；員警只要駕駛出勤，就可在巡邏時即時辨識可疑車輛，即時查緝，2026年1月迄今使用該系統已查獲異常車輛共245輛。

台南市警察局自2024年起推動智慧警政與智慧治理，在巡邏車上導入智慧警勤系統，以行動載具作為運算核心，使用警用網路連線警政署涉案車輛、失贓車、AB車、偽（變）造車牌資料、M-Police人車協尋即時訊息系統，透過邊緣運算技術即時辨識車牌資料，即時查緝可疑車輛。

目前全市包括新營、白河、麻豆、佳里、學甲、善化、歸仁、玉井、永康、第一、第二、第三、第四、第五、第六分局及保安警察大隊共33輛巡邏車，已導入智慧警勤輔助系統；透過巡邏車24小時不間斷動態巡防大街小巷，發揮全方位移動蒐證功能。

市警局指出，除了運用智慧科技建構城市安全巡邏網，同時以靜態固定式路口監視系統輔助，動靜交織建構城市安全防護網，將有限的警力做最有效的運用，即時連線、即時辨識，2026年迄今運用該系統查獲異常車輛共245輛。

市長黃偉哲表示，肯定警察局運用科技輔助執法，為宣示打擊犯罪、打造安居樂業居家環境的決心，核定2026年預算100萬元部署該系統；市警局也藉由參與「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，展現智慧治理推動成果。

警察局長林國清表示，警察局導入智慧警勤輔助系統，整合涉案車輛資料庫，打造即時、精準且高效的巡邏勤務模式，強化城市整體治安防護網，有效提升查緝效能與員警執勤安全；未來將持續深化智慧警政應用，善用科技取代人力、以數據驅動治理，全面提升公共安全與市民生活品質。

台南市警察局因應假車牌違規案件暴增，除了交通違規行為增加，更產生匿名犯罪活動的隱憂，目前已在全市33輛巡邏車上導入智慧警勤系統連線警政署。記者袁志豪／翻攝
台南市警察局因應假車牌違規案件暴增，除了交通違規行為增加，更產生匿名犯罪活動的隱憂，目前已在全市33輛巡邏車上導入智慧警勤系統連線警政署。記者袁志豪／翻攝

台南市警局也藉由參與「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，展現智慧警勤系統推動成果。記者袁志豪／翻攝
台南市警局也藉由參與「第一屆AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」，展現智慧警勤系統推動成果。記者袁志豪／翻攝

警察 台南

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