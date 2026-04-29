影／國1桃園段轎車追撞大貨車後車頭起火 駕駛急跳車逃生

國道1號南向48.6公里桃園路段今晨發生追撞火燒車事故，陳姓男子行經事故路段疑因恍神，追撞前方大貨車後，沒想到愛車的車頭突然起火燃燒，見狀趕緊跳車逃生，造成腿部擦挫傷送醫，事故一度封閉外側車道，造成後方車流回堵3公里，詳細肇因仍待國道警方調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務指揮中心於今天清晨6時54分接獲通報，指國道1號南向48.6公里桃園路段發生大車與小車事故，其中小車起火燃燒，立即派遣巡邏車前往查看，並通知消防單位到場支援灌救。

國道警方調查，30歲陳姓男子駕駛白色休旅車南下，行經桃園路段時，疑似一時恍神，未保持安全距離，追撞前方由51歲林姓男子駕駛的大貨車，休旅車經猛烈撞擊後，車頭突然起火燃燒，陳男反應迅速，第一時間下車拿出滅火器企圖撲滅，桃市消防人員趕抵撲滅火勢後，將他送往桃園敏盛醫院治療，僅腿部擦挫傷，無生命危險。

警方指出，事故現場一度封閉外側車道進行處理直到7時41分排除，期間造成後方車流回堵約3公里，並通報交控中心透過CMS可變資訊看板提醒用路人注意前方路況，經對雙方駕駛實施酒測，結果均為零。

警方表示，詳細肇事原因仍待進一步分析研判，並呼籲駕駛人行車時應保持安全距離，養足精神再上路，隨時注意前方動態，避免因一時疏忽釀成事故。

陳男駕車南下卻於桃園路段因恍神追撞前方大貨車，反釀愛車車頭起火燃燒。記者陳恩惠／翻攝

陳男駕車南下卻於桃園路段因恍神追撞前方大貨車，反釀愛車車頭起火燃燒。記者陳恩惠／翻攝

陳男駕車南下卻於桃園路段因恍神追撞前方大貨車，反釀愛車車頭起火燃燒。記者陳恩惠／翻攝

國道1號南向48.6公里桃園路段今晨發生追撞火燒車事故，回堵車潮約3公里。記者陳恩惠／翻攝

陳姓休旅車駕駛恍神追撞，大貨車後方受損。記者陳恩惠／翻攝