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影／不甘受辱桃園公車司機下車追人 車輛乘客被丟包公司道歉了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園有民眾昨晚搭乘桃園客運1路公車返家，經過衛福部桃園醫院時，司機突然棄車追人，乘客錯愕傻眼。桃客表示，該司機因被不守規定民眾辱罵不雅字眼，所以下車攔住對方並報警處理，過程確有不妥，公司深感抱歉。

據查，事情發生在昨天晚上9時21分左右，桃園客運盧姓司機駕駛1路公車行經部桃站，因公車已經駛離站點並在路口停等紅燈，所以拒絕民眾上車。然而，該民眾不死心，持續敲打車門，連續喊了好幾聲「拜託」，見對方不開門後離開，但嘴裡振振有詞，引發司機不悅。

桃客指出，盧姓司機因已離站，不提供搭乘服務，結果遭對方辱罵不雅文字，一時受情緒影響，才會離座下車找對方理論。後來，盧姓司機請對方等待警方到場，有提告妨害名譽。

桃客表示，此事影響其他乘客權益，後續依規納入公司獎懲會審議。公司未來會加強宣導類似狀況應先回報或報警，避免下車，以維自身及民眾乘車安全。造成該車旅客不便，深感歉意。

桃園客運1路公車司機遭民眾敲打車門及辱罵，下車找對方理論，影響車上乘客權益，引發議論。記者陳俊智／翻攝
桃園客運1路公車司機遭民眾敲打車門及辱罵，下車找對方理論，影響車上乘客權益，引發議論。記者陳俊智／翻攝

醫院 桃園

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