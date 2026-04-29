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影／高雄男拒酒測控警刁難 碰瓷警車反遭他車輾傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警鳳山分局員警取締陳姓男子交通違規，警員聞認為他身上有酒味要求酒測，他拒絕受檢，事後卻疑在警車啟動時「碰瓷」倒在警車旁，伸腳遭路過的轎車壓傷。警方將他依違反社會秩序維護法移送法辦。

陳男事後在社群平台貼文，稱他遭警方「瘋狂刁難」一下問他有沒有吸毒、毒駕要搜車，後改要對他酒測，「吹了無酒精反應」，說這檢測器「不準、不算」要再驗一次，「檢測器還沒吹指數就0.16了」、「白紙硬要染成黑紙硬要灌罪名」。不過，警方對他的貼文內容，表示是員警依法取締他交通違規，因聞到他說話有酒味，才依法對他酒測。

據了解，4月27日晚間7時許，鳳山警分局鳳崗派出所警員巡邏經過光華東路與和興街口，發現29歲陳姓男子夜間騎機車夜未開大燈，便一路追上攔下他，先取締他夜間未開大燈，後聞到他有酒氣，要求他對酒精檢知器吹氣，但檢知器未亮燈，警員又拿出呼氣酒精測試儀，要求他配合酒測，但他拒絕。

陳男認為剛剛已經配合酒測「通過」，拒絕再測。但是侯姓警員拿呼氣酒精測試儀靠向他，說「依這個為準」。陳男質疑「第一關已經過了，為什麼還要第二關、第三關」拒絕酒測。

員警見陳男情緒激動，請支援警力到場，依法對他開拒測罰單，陳男拒簽、拒收罰單，警方仍依規定要將他的機車移置保管。

陳男疑不滿車輛遭扣，在支援警車啟動離去前，以身體碰撞警車倒地。警方認為他故意製造「碰瓷」，立即上前關切並指揮路過車輛通過。不料，1名女子開車通過時，突然伸腳，導致腳部遭車輛輾壓受傷。

警方找救護車將他送醫，僅腳踝及手部僅輕微擦挫傷。警方事後調閱監視器及行車紀錄器畫面，認為陳男有蓄意碰撞警車行為，全案除依酒駕拒測規定開罰，另依違反社會秩序維護法的妨害公務移送法辦。至於交通事故肇責由交通大隊分釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子倒在警車旁，員警指揮路過車輛通過，不料陳男伸腳（紅圈處）遭轎車輾過。記者林保光／翻攝
陳姓男子倒在警車旁，員警指揮路過車輛通過，不料陳男伸腳（紅圈處）遭轎車輾過。記者林保光／翻攝

陳姓男子倒在警車旁，員警指揮路過車輛通過。記者林保光／翻攝
陳姓男子倒在警車旁，員警指揮路過車輛通過。記者林保光／翻攝

警車 酒精 酒測 車禍

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