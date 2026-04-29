恐怖！17鋼條散落台74線3車撞擊受損 警揪出肇事貨車將開罰

台中市王姓男子在近日駕駛貨車行徑台74線西屯往烏日路段時，因鋼條未捆妥，17根鋼條掉落路面，導致3輛車輛受損，警方調閱監視器後，依法告發，最高可罰1萬8000元。

經查，黃姓男子（33歲）在17日駕駛貨車行經台74線中彰快速道路，由西屯往烏日時，疑因車上鋼條未妥善綑綁，在行進南屯路段時，沿途掉落，多達17根鋼條散落路面，雖未直接砸中後方車輛，仍造成用路人接連「中招」，場面險象環生。

第四警分局交通分隊獲報後立即展開調查，警員陳怡陵逐一過濾沿線監視器畫面，主動聯繫過往駕駛，蒐集行車紀錄器影像，經交叉比對後，順利鎖定王姓男駕駛的貨車肇事。

警方查出，王男行駛途中因鋼條固定不確實，導致鋼條一路掉落，當時潘姓男子駕駛轎車行經約台74線3.6K處時，不慎輾壓鋼條，導致輪胎瞬間爆裂、車輛失去動力緊急停靠路肩，約5分鐘後，行經此處的陳女也發生相同情形，造成車輪及車身毀損。

另在台74線3K處（烏日警分局轄區）也有林姓駕駛輾到鋼條爆胎，整起事件造成3部車輛受損，幸未造成人員傷亡。

王男到案後表示，因一時大意未將所載貨物綁牢而釀禍，警方依道路交通管理處罰條例告發，最高可處1萬8000元罰鍰，並須負擔後續民事賠償責任。

第四警分局呼籲，大型車輛載運貨物務必確實綑綁固定，避免物品掉落危害其他用路人安全；駕駛人行經快速道路時亦應保持安全距離，提高警覺，以防突發狀況發生，共同維護行車安全。

台中市王姓男子17日行徑台74線南屯路段時，散落鋼條導致多車受損。記者陳宏睿／翻攝

台中市王姓男子17日行徑台74線南屯路段時，散落鋼條導致多車受損。記者陳宏睿／翻攝