影／女大生撞女警致死只顧自己機車受損 親友斥：她一臉無關緊要

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心昨天不幸發生交通事故身亡，監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論，讓鄭女親友痛斥「女騎士一臉無關緊要還在檢查車子，把我未來大嫂還來」。

據了解，20歲戴姓女大生昨天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。

事故現場路邊監視器拍下，戴姓女大生肇事後將機車牽至路邊，多事彎腰仔細檢查車損情況，並與江姓司機對話，過程中比著機車車損位置；鄭女警職男友妹妹在社群媒體上threads發文指出「我表姐在現場說女騎士一臉無關緊要還在檢查車子，把我未來大嫂還來欸」。

鄭女警職男友妹妹寫下，「姊姊是正常好好的騎車！是被後面女騎士追撞的！早上要上班時接到通知直接腳軟」，「為什麼這種人會一點事都沒有，為什麼姊姊不能參加我的婚禮，說好連假要帶伴娘服給妳要一起去逛街」、「拿到讓姊姊穿的婚紗了」、「姊姊當下到底有多麼無助害怕」。

她表示，「閉上眼睛全都是妳早就停在那邊卻被追撞後重心不穩的影片，看得出妳努力在平衡身體跟機車，可是她真的撞好大力好大力」，「我好想妳，大家都好想妳」、「那個女的就只是輕描淡寫的說沒注意前面連句道歉都沒有」，「昨天有幫你開了家門口的燈，希望妳有看到」。

鄭女警職男友表姊也在社群媒體上threads發文指出「事故受害者是我弟妹，是個善良熱心好到我們全家族都很喜歡很期待跟他成為家人的人」、「沒想到我弟妹才幾歲就遇上這種被追撞慘死輪下的事」、「他是那麼好的人，對媽媽孝順也會幫忙自己姐姐照顧兩個小孩，是個努力上進的女孩子」。

28歲的鄭詠心從幼稚園時代就學習舞蹈，對舞蹈有濃厚興趣，並從台灣藝術大學舞蹈系畢業；後來因工作考量，報考警察任職，111年警察特考班以全班第一名的成績結業，113年派任四分局，因親切笑容與熱情態度，深獲市民喜愛與肯定，她與永康警分局派出所服務的男友交往3年，已論及婚嫁。

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友昨天下午趕赴殯儀館相驗，育平所同仁也到場陪同，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚；檢察官確認死亡原因為粉碎性顱腦創傷，家屬對死因沒有意見，已開立死亡證明書，發還遺體辦理後事，後續將偵辦追究相關肇事者過失致死責任。

監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車，鄭女倒下後，遭江姓男子駕駛的遊覽車後輪輾過上半身。記者袁志豪／翻攝

監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論。記者袁志豪／翻攝

戴姓女大生疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車，鄭女倒下後，遭江姓男子駕駛的遊覽車後輪輾過上半身。記者袁志豪／翻攝

監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況。記者袁志豪／翻攝

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友均趕赴殯儀館，育平所同仁也到場陪同，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚；右邊三人為戴姓女大生（中）及親友。記者袁志豪／攝影

鄭女警職男友昨天下午趕赴殯儀館，在現場哭到蹲在地上。記者袁志豪／攝影

監視器拍下，20歲戴姓女大生追撞鄭女機車肇事後，在路邊彎腰檢查自己機車受損情況，還比著車損位置與遊覽車司機討論。記者袁志豪／翻攝

鄭詠心111年警察特考班以全班第一名的成績結業，113年派任四分局，因親切笑容與熱情態度，深獲市民喜愛與肯定。記者袁志豪／攝影