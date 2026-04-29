永和4歲男童15樓墜落不治 母獨留童在家外出釀憾事

新北市永和區昨晚發生墜樓死亡憾事。住中和區中正路1棟社區大樓的4歲男童，晚間8時許不明原因自15樓陽台墜落重摔中庭。救護人員到場發現男童已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。據了解，當時男童母親外出獨留男童在家。

新北市消防局昨晚8時11分接獲報案，永和區中正路1棟社區大樓發生墜樓意外。救護人員獲報趕抵，發現1名4歲男童躺臥在社區中庭，全身多處骨折已無生命跡象，經緊急送往雙和醫院急救後，仍因傷重於昨晚9時20分宣告不治。

據了解，男童墜樓時，其母親剛好外出要接外出補習的男童哥哥，獨留男童1人在家，不料，男童疑似要找媽媽，踩上椅子，攀爬過程中失足從從15樓高處墜落。

警方調查，事發前鄰居曾聽見男童呼救聲，隨後就傳出墜落聲響。警方已完成現場勘驗，初步傾向朝意外方向偵辦，今天報請檢察官相驗，並將持續釐清詳細事發經過及家長照顧責任。