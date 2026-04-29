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棋牌社暗中經營麻將館 新北警運用第三方警政強制斷水電

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。警方表示，將持續查緝賭博及不法營業場所，配合新北市府公安聯合稽查，以結合「第三方警政」策略，清除治安污染源，還給市民安居生活環境。

新北市新店區北新路1家表面上以棋牌社為名的麻將館，實際暗藏賭博情事，新店警分局蒐證後，今年2月持台北地院法官簽發搜索票前往搜索取締，當場查獲麻將桌主機板8組、麻將8副、監視器鏡頭14具、賭資3萬7400元等物；現場負責人及賭客共17人，依賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新店警方指出，該麻將館被取締到案後仍違規持續營業，顯有影響公安之慮，為杜絕該處所不法情事死灰復燃，為即時斬除治安汙染源，運用第三方警政手段，陳報市府公安稽查小組列為加強公安稽查目標，稽查後發現該場所有違反建築法規公安缺失，由工務局開罰6萬元，並通知立即改善。

經複查逾期仍未改善缺失且繼續營業，市府公安稽查小組與警察局行政科、新店警分局本月23日下午聯合前往執行斷水、斷電強制處分。新店警分局表示，將持續查緝賭博及不法營業場所，展現警方取締非法、淨化社會環境和維護社會治安之決心。

新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝
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新北市新店區北新路1間棋牌社涉暗中經營麻將館今年2月遭查獲，新北警方日前運用第三方警政強制斷水斷電。記者王長鼎／翻攝
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新北 監視器 麻將

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