聽新聞
0:00 / 0:00
高雄前鎮新生路高架橋貨車翻覆起火 疑自撞護欄司機受困車中死亡
高雄市前鎮區通往高雄港的高架橋上，今天清晨發生火燒車事故，1輛大貨車翻覆起火，司機在車上遭火燒身，無生命跡象，確實肇事原因由警、消調查中。
今天清晨5時50分許，1輛大貨車行經高雄市前鎮區新生路高架橋，往第二貨櫃中心匝道口時，疑似自撞匝道口水泥護欄後翻覆，隨即起火燃燒。
警、消據報發生火警，趕去封鎖道路、搶滅火勢，發現司機疑因翻車受困，疑遭火燒死。
據警、消了解，司機陳姓男子（24歲）駕駛大貨車在新生路高架橋北上往第二貨櫃中心匝道口，疑似碰撞匝道口水泥護欄而翻覆，導致車輛起火燃燒，陳男無生命跡象，報請檢察官相驗，了解司機是否因身體不適而導致自撞水泥護欄，確實肇事原因仍待交通大隊釐清。
事故地點未設置監視器，無法還原事發經過，研判大貨車疑似自撞匝道口水泥護欄後翻覆，駕駛人疑因翻車受困，隨後引發車輛起火。
消防人員到場灌救，火勢撲滅後發現駕駛已無生命跡象，未送醫。至於詳細肇事原因及事故經過，仍有待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。