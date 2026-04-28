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她在天橋亂貼「台北動物園變台北老鼠園」 警到場盤查通知環保局清除

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾在社群threads上發文，稱在水源市場附近天橋張貼「台北動物園變台北老鼠園」廣告標語遭警察盤查，北市警方指出，因接獲110報案到現場，發現該名女子在天橋張貼廣告標語，已涉嫌違反社維法和廢棄物清理法，盤查身分後放行離去，由於主管機關是環保局，通知到場清除，全程未使用強制力。

警方公布密錄器畫面，可見員警詢問狀況，該名女子承認標語是她張貼的，還反問員警「為什麼不能貼？我主張我的言論自由，為什麼不能貼？」，隨後更嗆「我已經貼了很多次了，你不知道嗎？」。

據了解，該名蘇姓女子年約40歲，疑似家住水源市場附近，自去年公館圓環拆除後，只要「心情好」就會到場「貼標語」，基本上都是反對蔣萬安的言論內容。

據悉，蘇女已是轄區派出所有印象的「常客」，張貼標語部分雖然涉嫌違反社維法第68條，但經市府等局處單位協調後認定，此行為優先適用廢棄物清理法，由於主管機關是環保局，警方並未介入過多。

北市警方公布密錄器畫面，強調全程未使用強制力。記者翁至成／翻攝
北市警方公布密錄器畫面，強調全程未使用強制力。記者翁至成／翻攝

有民眾在社群threads上發文，稱在水源市場附近天橋張貼「台北動物園變台北老鼠園」廣告標語遭警察盤查。圖／擷取自當事人
有民眾在社群threads上發文，稱在水源市場附近天橋張貼「台北動物園變台北老鼠園」廣告標語遭警察盤查。圖／擷取自當事人

北市 動物園 廢棄物

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