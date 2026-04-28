影／旅行團甘肅車禍一死 罹難者家屬攜骨灰返台

台灣遊客一行30餘人本月20日自行組團前往大陸甘肅旅遊，24日下午在甘肅夏河縣景區搭乘遊園車時，其中一輛載有13名人的遊園車發生側翻，造成1人重傷、12人輕傷，重傷者送醫後搶救無效於當晚死亡。今天下午四時許，家屬帶著罹難者骨灰搭機返台，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊都派員到場協助，並提供人道關懷通關。

事件發生後，2名罹難者家屬從台灣趕往中國大陸處理後續，今天與2位同團傷者一同搭乘從成都飛往台北的中國國際航空CA-417航班，班機於下午4時54分返抵國門。班機抵達後，罹難者家屬將骨灰放置於背包內反背並以雙手捧著步出候機室，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊都派員到場協助。

由於此次回台的團員有人腳部受傷，桃園國際機場公司也特別安排電動車到場服務，將家屬由候機室載往非洲豬瘟手檢站，待家屬通過手檢站後，再由相關位人員以步行方式陪同家屬，並安排人道關懷方式通過證照查驗，縮短通關時間。

台灣遊客24日下午在大陸甘肅旅遊時，因遊園車側翻造成1人重傷、12人輕傷，重傷者送醫後搶救無效於當晚死亡。家屬今天帶著罹難者骨灰搭機返台。記者黃仲明／攝影