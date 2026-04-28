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台灣旅行團甘肅翻車事故釀死 家屬帶骨灰返台

中央社／ 桃園機場28日電

台灣旅行團24日在中國甘肅發生翻車意外造成1死12傷，今天由家屬帶著罹難者骨灰搭機返台，海基會海協會觀光署與移民署國境事務大隊都派員提供人道關懷通關協助。

苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所所長潘韋頌與親友赴中國旅遊，24日在中國甘肅一處風景區搭乘電動車時發生翻覆意外，潘韋頌及妻子受傷，妻舅傷重身亡，事故共造成1死12傷。

今天2名同團傷者（同為家屬），以及從台灣前往處理後續的2名家屬從成都搭乘中國國際航空CA417班機返台，班機於下午4時54分返抵國門，其中罹難者骨灰由家屬放置在後背包內反背手捧下機，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊都派員前往登機門提供協助。

桃園國際機場公司也特別派出航廈電動車到場，將家屬由登機門載送到非洲豬瘟手檢站，後續由各單位以步行陪同家屬透過人道關懷方式通關後入境離去。

海協會 海基會 觀光署

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