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台灣旅行團甘肅翻車事故釀死 家屬帶骨灰返台
台灣旅行團24日在中國甘肅發生翻車意外造成1死12傷，今天由家屬帶著罹難者骨灰搭機返台，海基會、海協會、觀光署與移民署國境事務大隊都派員提供人道關懷通關協助。
苗栗縣警察局苗栗分局龍騰派出所所長潘韋頌與親友赴中國旅遊，24日在中國甘肅一處風景區搭乘電動車時發生翻覆意外，潘韋頌及妻子受傷，妻舅傷重身亡，事故共造成1死12傷。
今天2名同團傷者（同為家屬），以及從台灣前往處理後續的2名家屬從成都搭乘中國國際航空CA417班機返台，班機於下午4時54分返抵國門，其中罹難者骨灰由家屬放置在後背包內反背手捧下機，海基會、海協會、交通部觀光署與移民署國境事務大隊都派員前往登機門提供協助。
桃園國際機場公司也特別派出航廈電動車到場，將家屬由登機門載送到非洲豬瘟手檢站，後續由各單位以步行陪同家屬透過人道關懷方式通關後入境離去。
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