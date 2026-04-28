銀行強盜案速破 蔣萬安表揚行員、警方表現

林姓男子24日持BB槍及假手榴彈行搶北市東區的中國信託銀行，火速遭警方壓制、逮捕。台北市長蔣萬安今天特別頒發感謝狀，表揚銀行行員及台北市警察局大安分局員警們。

台北市政府警察局刑事警察大隊透過新聞稿表示，針對北市大安區24日發生的銀行強盜案件，蔣萬安今天特於市政會議代表全體市民公開頒發感謝狀表揚，肯定中國信託忠孝分行行員及大安警分局員警們於危急時刻，展現冷靜應變與專業執法，成功化解危機。

市刑大說，本案發生當時情勢一度緊張，所幸銀行行員臨危不亂、處置得宜，在第一時間保持冷靜並機警應對，有效穩定現場狀況，並為警方爭取關鍵處置時間。

隨後，大安分局員警迅速到場，立即完成部署並果斷壓制犯嫌，展現平日扎實訓練成果與高度專業能力，於短短15分鐘內成功控制局勢，現場無人員傷亡，鉅額款項也分毫未失。

蔣萬安表示，本案能迅速圓滿落幕，仰賴民間與警方通力合作，充分展現北市完善的治安體系與應變能力；行員的勇敢與機警，以及警方的迅速反應與專業執法，都是守護城市安全不可或缺的重要力量，值得全體市民高度肯定。

市警局長林炎田說，維護市民生命財產安全為執法首要任務，未來將持續強化警政資源投入與金融機構安全聯防機制，提升整體治安防護能量；遇有任何突發案件，警方必將迅速派遣警力到場處置。