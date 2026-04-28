影／28歲女警被撞身亡死因出爐 家屬、警職男友與同事殯儀館哭紅了眼

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心今天休假，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；台南地檢署檢察官今天下午3時許會同法醫、家屬相驗，確認死亡原因為粉碎性顱腦創傷，家屬對死因沒有意見，已開立死亡證明書，發還遺體辦理後事。

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友均趕赴殯儀館，育平所同仁也到場陪同，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚；鄭女男友哭到蹲在地上，女警們相擁而泣，親友在驗屍時，因難忍傷痛先走出相驗室痛哭失聲。遺體發還後，檢察官廖羽羚將依法偵辦事故相關人員的法律責任。

據了解，20歲戴姓女大生今天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車（校車）急往對向車道閃避，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。

台南市消防局今天上午7時接獲報案，到場後鄭女已明顯死亡未送醫，現場交由轄區第三警分局處理；第四分局長廖水池聞訊立即趕赴現場，派員協助鄭女母親、姊姊處理後續事宜，前往殯儀館關懷慰問，警方確認戴女及江姓司機的酒測值均為0，製作相關人筆錄，報請檢察官相驗。

28歲的鄭女是台南人、未婚，家裡有父母與哥哥、姊姊與弟弟，她與父母住在北區，從幼稚園時代就學習舞蹈，對舞蹈有濃厚興趣，並從台灣藝術大學舞蹈系畢業；後來因工作考量，報考警察任職，111年警察特考班以全班第一名的成績結業，113年派任四分局，從警年資約2年。

鄭女受訓期間成績優異，分發時選擇返鄉服務，工作期間不論偵辦刑案、為民服務皆有表現，深獲警察局肯定，多次接受表揚；她與在永康警分局派出所服務的男友交往3年，已論及婚嫁，去年她還陪同資深演員譚艾珍至台南全市37個行政區鄉鎮宣導，因親切笑容與熱情態度，深獲市民喜愛與肯定。

譚艾珍今天下午2時在臉書表示，心痛到頭都暈了，這麼正義優秀可愛善良的女警鄭詠心，怎麼突然就沒有了？阿嬤的心好刺痛，現在一直腦袋空白，阿嬤還在等著要喝她的喜酒啊！尚謙（前育平所長）說同仁哭成亂七八糟，「優秀的詠心功德圓滿，虔誠祝福你，菩薩慈悲帶領你提升更高的位階」。

第四分局指出，鄭女任職期間表現優良，工作認真，待人誠懇與同仁相處融洽，是分局重點栽培的優秀警力，同仁聞訊深感遺憾與不捨；分局將依鄭女服務年資，依法發給一次撫恤金、公保死亡給付、殮葬補助約130萬左右，另成立警心專案，請同仁發揮同事愛，自主捐助，協助遺眷處理相關事宜。

20歲戴姓女大生（左二）今天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛要回租屋處，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車。記者袁志豪／攝影

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友均趕赴殯儀館，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚；右二為肇事的20歲戴姓女大生。記者袁志豪／攝影

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友均趕赴殯儀館，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚；右二為肇事的20歲戴姓女大生。記者袁志豪／攝影

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友（白外套者）均趕赴殯儀館，育平所同仁也到場陪同，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚。記者袁志豪／攝影

鄭女父母、哥哥、姊姊、雙胞胎弟弟及警職男友均趕赴殯儀館，育平所同仁也到場陪同，眾人在現場都哭紅了眼，頻頻拭淚。記者袁志豪／攝影

鄭詠心的爸爸（背對者）與弟弟（黑衣者）目前正在台南市立殯儀館會同檢察官相驗。記者袁志豪／攝影