台灣男子稱泰國旅遊險遭賣器官 巴達雅警方否認指控

台灣一名男遊客日前向媒體聲稱，4月到巴達雅旅遊時失聯，且遭設局下藥，險被賣器官。對此，巴達雅旅遊警察局今天接受中央社訪問時駁斥男子相關說法，指男子因精神狀況不穩，在警方協助下就醫，未有外傷，對男子指控感到訝異。

4月中旬在泰國參加潑水節的一名男子返台後，向台灣媒體表示，懷疑自己遭泰籍女友及同行的台灣友人設局下藥，控制行動。他還指控差點成為器官買賣的目標。

對此，巴達雅旅遊警察局今天接受中央社訪問，駁斥該男子的說法，發言人指出，該名台灣男子是在當地警方的護送下前往醫院，當時並無明顯外傷，身體狀況安全，警方也未發現遭暴力對待跡象。

巴達雅旅遊警察局指出，男子疑似飲酒後與泰國籍女友發生爭執，之後獨自外出。由於其精神狀況疑似異常，當地警方接獲通報後協助將他送醫治療。

警局表示，男子持合法旅遊簽證入境泰國，並無逾期居留或其他違法紀錄。警方也說，男子失聯期間，其女友曾向警方求助尋人，警方協助查找並提供必要協助。

針對男子返台後向媒體聲稱，在醫院聽到醫護人員談論摘取器官販售，巴達雅旅遊警察局直言「不可能發生這種事」，並指出，該男子不諳泰語，且男子就醫的巴達雅帕塔瑪坤醫院（Pattaya BhattamakunHospital）是當地大型正規醫院，不可能從事非法器官買賣。

巴達雅帕塔瑪坤醫院是泰國公立醫院，主要為當地居民和遊客提供初級醫療保健服務，包括普通醫療和急診醫療服務。

巴達雅旅遊警察局官方臉書指出，警方4月16日在巴達雅帕塔瑪坤醫院找到該台灣男子，當時他正接受精神狀況相關治療，醫院尚未允許他出院。

中央社已聯繫巴達雅帕塔瑪坤醫院，但醫院表示，為保護病患隱私而無法透露相關資訊。

另外，泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）則向中央社表示，目前正針對該事件展開調查。

巴達雅旅遊警察局告訴中央社，對男子回台灣後的相關指控感到訝異，並說：「我們都是在幫他，他怎麼會這樣說？」

台灣外交部表示，駐泰代表處於4月中旬接獲男子親友及相關單位通報後，已多次透過管道確認男子的人身安全。該男子「在駐處及泰方相關單位協助下，於4月19日平安返台」。

外交部表示，「媒體報導所稱內容與駐處協處過程實有落差，且所稱各點疑雲也均未經泰方當局證實。由於本案涉及當事人隱私，外交部不便對外說明相關協處過程」。

旅居泰國近4年，經營擁有近70萬個帳號追蹤的臉書粉絲專頁「泰國清邁象Chiang Mai Elephant」的比特指出，從未聽過泰國有器官買賣的行為。

他指出，泰國是深受國際遊客歡迎的觀光國，若單純旅遊相對比其他國家安全，但他也提醒，行前準備工作仍得做足，查資料時要以官方資訊為主，旅遊時也別輕易相信陌生人。