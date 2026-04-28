羅東主幼商場持刀男出沒驚魂 警方持盾搜索8層樓追緝

宜蘭羅東鎮主幼商場昨晚傳出疑有持刀男子出沒，引發民眾恐慌報案。警方獲報後不敢大意，立即出動大批警力手持盾牌進入建築物，展開逐層清查，現場雖未發現嫌犯，但警方調閱監視器後證實確有男子疑似手持刀械短暫停留，目前正擴大追緝中。

昨晚8時許，有民眾報案稱一名男子手持疑似刀械在商場騎樓閒晃，行徑怪異且具危險性。警方動員人力及持盾牌抵達現場，考量建築物內部構造複雜，隨即展開全副武裝的搜索行動，從1樓至8樓全面清查。

現場氣氛變得緊張，附近居民紛紛躲避，還有人把警方全副武裝搜尋的畫面貼在網路社群，詢問「羅東主幼商場怎麼了？一堆警察拿盾牌走上去」。

警方表示，經調閱周邊監視器確認，該名男子曾持刀在1樓短暫停留，隨後即離開現場。警方強調，無正當理由攜帶危險器械已觸犯社會秩序維護法，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，目前正調閱監視器，進一步擴大追查該名男子到案。

羅東主幼商場傳出疑有持刀男子出沒，引發民眾恐慌。警方出動大批警力手持盾牌進入建築物，展開逐層清查，經調閱監視器後證實確有男子疑似手持刀械短暫停留，正擴大追緝中。圖／翻攝自threads.com/@zone_1128lus