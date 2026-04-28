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再跑啊！楊梅毒品通緝犯躲警察追捕 逃100公尺就狼狽落網

桃園電子報／ 桃園電子報

黃男拒絕員警盤查，逃了約100公尺，最終仍遭員警壓制，狼狽落網。圖：讀者提供
黃男拒絕員警盤查，逃了約100公尺，最終仍遭員警壓制，狼狽落網。圖：讀者提供

再跑啊！楊梅毒品通緝犯躲警察追捕 逃100公尺就狼狽落網">

黃男拒絕員警盤查，逃了約100公尺，最終仍遭員警壓制，狼狽落網。圖：讀者提供

桃園市楊梅警分局本(4)月26日下午16時許，掌握黃姓毒品通緝犯在楊梅地區出沒，到現場埋伏，果真發現黃男騎機車出現，員警立即上前攔查，黃男拒絕員警盤查，逃了約100公尺，最終仍遭員警壓制，狼狽落網。警方並在黃男身上查獲毒品吸食器，全案依毒品通緝、違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移請偵辦。

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警方在黃男身上查獲毒品吸食器，初步檢測均呈毒品陽性反應。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，警員陳柏辰與侯冠毅於4月26日下午掌握黃姓毒品通緝犯出沒資訊後，立即前往埋伏守候。警方於現場發現黃嫌騎乘機車出現，隨即上前攔查，黃嫌見警方盤查一度企圖抗拒，一路奔跑逃逸，跑了約100公尺後還是遭員警迅速追上將其壓制逮捕。經查證，黃嫌為桃園地方檢察署發布之毒品通緝犯，警方並於其身上查獲毒品注射針筒、削尖吸管等物品，經初步檢測均呈毒品陽性反應。另黃嫌涉有公共危險情事，全案依毒品通緝、違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌偵辦。

楊梅分局長吳傳銘表示，毒品犯罪危害社會治安甚鉅，警方將持續加強巡邏密度與查緝能量，積極掃蕩毒品犯罪，防堵毒品流入街頭，淨化轄區治安。不法分子切勿心存僥倖挑戰公權力，警方對各類違法行為均將強勢執法、依法究辦，絕不寬貸。

本文章來自《桃園電子報》。原文：再跑啊！楊梅毒品通緝犯躲警察追捕 逃100公尺就狼狽落網

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桃園 通緝 毒品

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