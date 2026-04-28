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台東1船長遭魟魚刺傷忍痛自駕返港送醫 幸無生命危險

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

今天中午台東傳出海上傷人事件，一名滕姓船長在太麻里外海作業時，遭釣起的魟魚尾刺刺傷左腳，當下海面無其他船隻可支援，他強忍劇烈疼痛獨自操船返港，歷時約1小時順利靠岸，隨後由海巡與消防人員接手送醫，所幸無生命危險。

據了解，滕姓船長當時駕駛漁船在太麻里海域進行釣魚作業，捕獲一尾重量約十多公斤的魟魚。不料將魚隻拉上船後，魟魚突然劇烈擺動尾部，帶有倒鉤的毒刺瞬間刺入其左腳掌，造成明顯傷勢。

由於事發當下附近並無其他作業船隻，船長一度陷入孤立狀態，只能一邊以電話對外求援，一邊忍受毒刺帶來的強烈疼痛，獨自將船隻駛回距離十多公里外的港口。過程中他持續保持清醒，憑著經驗與意志力完成返航。

漁船進入港區後，已接獲通報的海巡人員與在場漁民隨即上前協助，將船長從船上抬下，並交由救護人員進一步處理。經送醫後確認意識清楚，生命徵象穩定，目前正接受傷口與毒素相關治療。

當地漁民指出，魟魚尾部的毒刺具有倒鉤構造，且含有神經毒素，一旦刺入人體，常伴隨劇烈刺痛與灼熱感，因此民間才有「一魟、二虎、三臭肚」的說法，提醒作業時需格外小心。

相關單位也呼籲，從事海上捕撈作業時，應提高警覺並做好防護措施，避免類似意外再次發生。

台東一名滕姓船長在太麻里外海作業時，遭釣起的魟魚尾刺刺傷左腳，他強忍劇烈疼痛獨自操船返港，隨後由海巡與消防人員接手送醫，所幸無生命危險。圖／民眾提供
台東一名滕姓船長在太麻里外海作業時，遭釣起的魟魚尾刺刺傷左腳，他強忍劇烈疼痛獨自操船返港，隨後由海巡與消防人員接手送醫，所幸無生命危險。圖／民眾提供

魟魚尾部的毒刺具有倒鉤構造，且含有神經毒素，一旦刺入人體，常伴隨劇烈刺痛與灼熱感。圖／民眾提供
魟魚尾部的毒刺具有倒鉤構造，且含有神經毒素，一旦刺入人體，常伴隨劇烈刺痛與灼熱感。圖／民眾提供

台東 漁民

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