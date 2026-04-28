網路性剝削攀升去年全台逾3千件 青少年成高風險族群

今天是兒童保護日，有鑒於網路平台發達，兒童性剝削案件日益增加，雲林縣政府今與雲林家扶中心在縣府舉辦宣導活動，以話劇方式宣傳「勇敢說不」的重要性，並號召社會各界共同守護兒少安全，營造無暴力、友善成長環境。

4月28日「兒童保護日」，雲林縣長張麗善與議長黃凱、警察局長黃富村、社會處長林文志，以及雲林家扶中心主委陳燦勲、副主委吳裕田、主任廖志文等人宣示推動「守護兒少～從同意開始！兒保特攻隊啟動安全守護行動」，凝聚跨單位力量，強化保護網絡。

陳燦勲指出，依據衛福部統計，去年全國兒少性剝削案件有3千多件，雲林縣約50件，七成案件涉及社群平台與通訊軟體，受害者以12至18歲青少年為主，凸顯網路風險與人際界線教育的重要性日益迫切。

他呼籲，人人都能成為兒少保護的守護者，平時多關注孩子情緒與生活狀況，若發現異常應及早通報「113保護專線」，一個即時關懷，可能改變孩子一生。

張麗善表示，兒童保護不僅是避免傷害，更關鍵在於讓孩子理解自身感受應被尊重。當面對不適或不同意情境時，應勇於表達拒絕；而大人則須主動傾聽、給予支持，成為穩固後盾，協助孩子建立安全感與健全人格。她強調，「孩子敢說、大人會接、社會一起做」，才能建構完善的保護體系，讓孩子安心成長。

她也邀請民眾參與5月9日「雲林人之夜」萬人洗腳活動，透過家庭互動深化情感連結，讓孩子在需要時更願意開口求助。黃富村指出，警方將持續結合宣導與執法，強化社會安全網，確保兒童在安全環境中成長。

今天是兒童保護日，有鑒於網路平台發達，兒童性剝削案件日益增加，雲林縣政府今與雲林家扶中心在縣府舉辦宣導活動，以話劇方式宣傳「勇敢說不」的重要性。記者陳雅玲／攝影