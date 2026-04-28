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富岡港老船長釣魟魚遭甩尾刺傷腳 忍痛開船回港求援

中央社／ 台東縣28日電

<a href='/search/tagging/2/台東' rel='台東' data-rel='/2/116253' class='tag'><strong>台東</strong></a>市<a href='/search/tagging/2/富岡漁港' rel='富岡漁港' data-rel='/2/224639' class='tag'><strong>富岡漁港</strong></a>資深滕姓船長，中午在太麻里海域作業時，釣上一尾魟魚，不慎遭魟魚尾刺刺傷左腳掌，他忍痛獨自將船開回富岡港，由救護車接應送醫。圖／ingimage
台東市富岡漁港資深滕姓船長，中午在太麻里海域作業時，釣上一尾魟魚，不慎遭魟魚尾刺刺傷左腳掌，他忍痛獨自將船開回富岡港，由救護車接應送醫。圖／ingimage

台東市富岡漁港資深滕姓船長，中午在太麻里海域作業時，釣上一尾魟魚，不慎遭魟魚尾刺刺傷左腳掌，他忍痛獨自將船開回富岡港，由救護車接應送醫。

滕姓船長親友告訴媒體，老船長早上出海前往太麻里海域捕魚，釣上一尾魟魚，當魟魚被拉上甲板時，無預警甩尾刺傷船長左腳掌，瞬間讓船長疼痛難當，船長只能一邊用手機呼救，同時獨自一人花了1小時忍痛將船開回港口。

藍色的漁船進港時，漁民與海巡人員隨即跳上船，將老船長揹出船艙，並且協助上到碼頭，船長痛得全身都是汗，左腳掌更是被魚尾刺刺穿一個洞，消防人員趕緊進行初步治療後，送往醫院急救。

漁民表示，滕姓船長不只資深，也是台東區漁會理事，中午開船到南端太麻里海域作業，不料，剛釣上1尾重約10公斤魟魚上船，魟魚卻無預警甩尾刺刺穿船長腳掌，當時距富岡港約10多公里，附近也沒有其他漁船，船長只能忍痛獨自將船開回港口。

台東 富岡漁港 漁民

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