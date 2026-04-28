嘉義男醫院內掐昏女子搶包包 檢方依強盜罪嫌起訴

嘉義王姓男子疑因缺錢花用，竟在醫院內涉嫌徒手掐住一名女子脖子致意識不清後取走其隨身包包，案經現場民眾制止報警，嘉檢偵結依強盜罪嫌將王男提起公訴。

起訴書表示，今年4月17日下午2時27分許，35歲王男在嘉義市衛福部嘉義醫院內，見陳姓女子正在使用證件拍照機取照片，竟利用身形優勢，涉嫌徒手掐住陳女脖子。陳女因無法呼吸導致意識不清，且受有頸部挫傷，其隨身包包也因而脫落掉地。

王男隨即撿起包包並站在現場，經在場民眾發現後立即制止並報警，警方到場將王男逮捕歸案。案經嘉義市警局第一分局報請偵辦，王男於警詢及偵查中均坦承犯行，檢方並比對監視器畫面、診斷證明書等證據，認定其罪行明確。

檢方表示，王男意圖為自己不法所有，以強暴手段致使他人不能抗拒而取財，係犯刑法強盜罪嫌。王男目前羈押中。