28歲陪同巡迴女警亡 譚艾珍：心痛到頭暈所內哭成一片

台南市警第四分局育平派出所女警鄭詠心今天休假，上午7時騎乘機車行經安南區安和路二段，不幸發生交通事故身亡；鄭女去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍巡迴宣導，譚今天下午2時在臉書表示，心痛到頭都暈了，這麼正義優秀可愛善良的女警鄭詠心，怎麼突然就沒有了？

譚艾珍在臉書指出，早上前育平派出所長尚謙通知阿嬤育平派出所的女警詠心走了，被追撞當場結束了；自己守法、別人不守規矩，結束了這麼優秀的女警；阿嬤的心好刺痛，現在一直腦袋空白，阿嬤還在等著要喝她的喜酒啊！

譚艾珍說，從2024年被詐騙後，育平派出所逮捕車手，幫阿嬤終結了案件，接著好多宣導活動及市府治安會報南北到處跑，都是尚謙（前育平所長）及詠心的陪伴；後來全台南各區的正式防詐騙列車，詠心及其他三位女警都輪流陪伴照顧阿嬤，阿嬤留著好多難忘的回憶。

譚艾珍寫下，尚謙說同仁哭成亂七八糟，唉，捨不得、心痛啊！年輕優秀開朗活潑聰慧，對承擔警察充滿使命感，有著大好前程，結束在一個不守交通規矩的人手上；「優秀的詠心功德圓滿，虔誠祝福你，菩薩慈悲帶領你提升更高的位階」。

資深演員譚艾珍前年9月25日遭假檢警詐騙面交98萬元，之後受邀擔任台南市防詐大使，去年4月義務配合台南市警方到全市37個行政區鄉鎮宣導，警局正是安排鄭詠心陪同「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車活動」；鄭女因工作認真、笑容親切與熱情態度深獲市民喜愛與肯定。

據了解，20歲戴姓女騎士今天清晨沿安南區安和路二段機慢車道由北往南行駛時，疑未注意車前狀況，自後方撞擊鄭女所騎乘機車；鄭女倒下後，江姓男子（40歲）駕駛的營業遊覽大客車急閃，前輪閃過、後輪仍輾過鄭女上半身，導致她當場失去生命跡象。戴女及江的酒測值均為0，目前檢察官會同家屬及肇事者在台南市立殯儀館相驗中。

鄭詠心（左一）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定。圖／翻攝自譚艾珍臉

鄭詠心的爸爸（背對者）與弟弟（黑衣者）目前正在台南市立殯儀館會同檢察官相驗。記者袁志豪／攝影

鄭詠心（右一）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定。圖／翻攝自譚艾珍臉

鄭詠心（右一）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定。圖／翻攝自譚艾珍臉

鄭詠心（右一）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定。圖／翻攝自譚艾珍臉

鄭詠心（左二）去年陪同台南市防詐大使、資深演員譚艾珍到全市37個行政區鄉鎮宣導，因工作認真、笑容親切，深獲市民喜愛與肯定。圖／翻攝自譚艾珍臉