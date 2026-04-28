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內壢車站施工中華路塞車惹民怨 壢警強化交通疏導

桃園電子報／ 桃園電子報

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因應內壢火車站臨時軌工程施工影響，列車經過工區降速為時速40公里，通行平交道時間約僅剩1/3，造成桃園市中壢區中華路省道沿線交通壅塞情形。圖：警方提供

因應內壢火車站臨時軌工程施工影響，列車經過工區降速為時速40公里，通行平交道時間約僅剩1/3，造成桃園市中壢區中華路省道沿線交通壅塞情形。中壢警分局與交通警察大隊，針對中華路與遠東路、興仁路、精忠街及永福路等重要路口，加派警力執行交通疏導勤務，協助指揮交通、維持路口淨空，並視車流狀況機動調整疏導作為，以降低壅塞影響。

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中壢警分局與交通警察大隊，針對中華路與遠東路、興仁路、精忠街及永福路等重要路口，加派警力執行交通疏導勤務。圖：警方提供

針對交通狀況，中壢分局表示，將即時透過友桃交訊網發布改道資訊，並結合警廣及CMS即時提供路況訊息，提醒用路人提前因應。

中壢分局提醒，未來幾日可能氣候不佳，民眾行經該路段時，請提早規劃行程、錯開尖峰事段、配合改道措施，遵從現場員警及義交指揮，以確保整體交通順暢與行車安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：內壢車站施工中華路塞車惹民怨 壢警強化交通疏導

警察 火車站 塞車

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