內壢車站施工中華路塞車惹民怨 壢警強化交通疏導

桃園市龜山區今早發生火警，幸福九街一棟公寓二樓不明原因飄出陣陣黑煙，鄰居見狀驚覺不對報警，消防隊在半小時內將火勢撲滅，但意外仍造成38歲王姓女子死亡，起火原因與責任由消防局火調人員、警方釐清中。

2026-04-28 14:01