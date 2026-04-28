警局部分主管調動朝令夕改挨批 嘉市議員質詢槓上警局長火藥味十足

嘉義市議員黃敏修上午質詢，再度針對日前警局部分主管人事調整議題，槓上市警局長陳明志，黃敏修指稱，先前質詢3名所長、即將退休副所長及刑大股長等主管，遭拔官快速調整職務，人事「朝令夕改」領導決策模式，但陳明志回應「不是議員說了算」，甚至借用其他議員時間說明，讓他感到不被尊重，批此舉形同「反質詢」，笑死人也嚇死人。

黃敏修批警局長陳明志人事領導，存在官架氣息與威權作風，質疑用人標準如同「辦家家酒」，並指部分職缺未補足，懷疑是否刻意「人力控管」。他特別點出交通隊組長職務懸缺，認為影響基層運作與車禍事故處理效率。

黃敏修說，民眾反映部分交通事故報案後，警方到場費時12分鐘，質疑人力不足導致處置速度及服務效率下降，但員警執法開罰單業務卻維持強度，形成落差，認為應重新檢視勤務分配與人力結構。

對此，陳明志答詢否認「人事遇缺不補」；會後警察局回應，員警陞遷皆依據「警察人員人事條例」及「警察人員陞遷辦法」等相關規定辦理，並按實際出缺情形，召開人事會議，參據適任人選品德操守、專業能力及職務歷練等原則，通盤評估考量後，辦理逐級陞遷檢討調整作業，以符單位運作實際需要。另議員所指交通隊人事案，警局相關職缺均列管，納入統案規畫研議，或已檢討適任人選中，無所指稱刻意遇缺不補，或朝令夕改情事。