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影／2機車路口碰撞倒地 1人起身後騎車離開 面臨肇逃刑責及吊照處分

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

阮姓、陳姓男子昨晚分騎機車，在路口碰撞後雙雙倒地。陳男倒地後有擦挫傷，阮男起身後騎車離開，兩小時後接到警方通知到案說明，酒測值0，毒測呈陰性反應。阮男涉嫌肇事致有人受傷並逃逸，除面臨刑責，還將被吊銷其駕照

這起車禍發生地點的瑞芳區龍山里長陳志強說，昨晚10點多接到里民打來的電話，說在裕新民新城社區的逢甲路口發生車禍，他請對方先轉達車禍當事人報警。

陳志強表示，這處路口是社區監視器的拍攝範圍，心想等警方會來調閱監視器畫面時，他再來觀看並提供。後來他還是自己先去看監視器畫面，想說先抓出車禍發生畫面，警方來詢問時可以直接交付，沒想到一看畫面，發現竟然是肇事逃逸案件，主動提供畫面給警方追查。

監視器拍攝到的畫面顯示，29歲陳姓男子騎機車沿逢甲路八斗子往瑞芳方向行駛，33歲阮男騎機車從裕民新城社區道路行駛，2輛機車在逢甲路口相撞後，人車雙雙倒地。阮男先起身，1輛計程車經過路口前，發現2輛機車倒在車道減速，此時陳男也已起身。

因為2輛機車倒在路口的車道上，後來行經當地的車輛，都迂迴從社區道路通行。過不久，阮男坐上機車，騎車沿逢甲路往八斗子方向離開現場。

瑞芳警方獲報後，派員前往現場處理。陳男的肩膀及大腿有擦挫傷，傷勢並不嚴重，阮男已離開現場。警方依道路監視器拍到的阮男機車車牌等事證，查出阮男身分，通知到案說明後函送法辦究責，並依道路交通管理處罰條例舉發違規。

刑法第185-4條規定，駕駛汽車發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。交通管理處罰條例第62條規定，汽車駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷駕駛執照。

阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝

阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝

阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝

阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
阮姓、陳姓男子分騎機車在路口碰撞後雙雙倒地，阮男起身後騎車離開，涉嫌肇事逃逸。記者邱瑞杰／翻攝

監視器 駕照 瑞芳

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